Se extiende el horario de rumba en Cali durante la temporada navideña: le contamos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el horario de rumba en la capital del Valle cambiara durante la temporada navideña.



"Nos vamos con nuevo horario para la actividad nocturna en Cali”, anunció el mandatario.



Nos vamos con nuevo horario para la actividad nocturna en Cali — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) November 28, 2023

Según el mandatario, a partir de este viernes 1 de diciembre, el horario de la rumba en Cali se extenderá hasta las 4:00 a.m. Esta estrategia se planteó para que los es establecimientos nocturnos se vieran beneficiados, según la Alcaldía de Santiago de Cali.



“Buscamos con esto que la actividad nocturna se adelante en sitios cerrados, que la ciudadanía no salga a otros municipios con horarios más amplios de rumba y brindarle oportunidades a los propietarios de establecimientos nocturnos de Cali”, informó Ospina.

El anuncio se dio después del Consejo de Seguridad, en el que participaron las autoridades del Municipio.



Asimismo, “este no será el último Consejo de Seguridad de nuestro Gobierno, por el contrario, tendremos varios consejos de Seguridad en la temporada decembrina”, expuso el alcalde vigente.



Cali.

El Secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet Rodríguez, además informó sobre los cambios en el horario en cuanto a la venta y consumo de licor en la ciudad que, como ya se mencionó anteriormente, va hasta las 4: 00 a.m.



Sin embargo, el funcionario enfatizó en que esta ampliación no cuenta para los "estancos, estanquillos, minimarkets donde se venda licor, billares, y lugares de entretenimiento", pues estos seguirán cerrando sobre la 1:00 a.m.

"Hemos tomado la decisión de ampliar el horario hasta las 4:00 a.m. a partir de este 1° de diciembre en los establecimientos nocturnos de Cali. Sin embargo, desde el 20 y hasta el 31 de diciembre, ampliaremos el horario hasta las 5:00 a.m." @JorgeIvanOspina. pic.twitter.com/IvvVVGaQXb — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) November 29, 2023

El brigadier general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que la ciudad recibirá más de 1.200 policías que se encargaran de garantizar la seguridad de las diferentes actividades para el próximo mes.



"Estamos preparados para acompañar todas las actividades que inician el 1 de diciembre de 2023, con la Alborada y el lanzamiento del alumbrado navideño. Hemos asignado recursos específicos para el circuito del Bulevar del Río y el sector centro, con personal y tecnología dedicados a la seguridad. Drones y helicópteros de la Policía se desplegarán para un monitoreo constante en ambos sectores", afirmó el brigadier.



Adicionalmente, también se conoció que desde el 20 de diciembre se planea incluir el horario de feria. En este, los establecimientos que tendrán horarios hasta 4:00 a.m. podrán funcionar hasta las 5:00 a.m.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

