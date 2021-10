En el primer semestre de 2021, Fiducoomeva se consolidó en el mercado

La Fiduciaria Fiducoomeva reportó un crecimiento de 1,3 por ciento en sus ingresos en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo de 2020. Además, la utilidad acumulada de la entidad aumentó un 4,1 por ciento.



Las cifras anteriores sitúan a Fiducoomeva como la tercera fiduciaria del sector en generar mayor crecimiento en comisiones por administrar este tipo de fondos.



Acerca de los resultados de la entidad, este medio habló con Leonardo Fabio Ramirez Morales, gerente general de Fiducoomeva.

¿Cuál es la perspectiva hoy de Fiducoomeva y cómo se está moviendo en ese mercado?



La perspectiva de Fiducoomeva está en seguir siendo referente en la administración de activos en especial de activos alternativos en créditos de libranza y entrar en nuevos activos alternativos como las órdenes irrevocables de giro emitidas por la Bolsa Mercantil de Colombia. Nos estamos enfocando en el mercado de capitales siendo agentes de manejo de procesos de titularización y emisiones de bonos con activos subyacentes de créditos de libranza. También va a desarrollar el producto de Fiducia Inmobiliaria recientemente constituido, complementando así la oferta en vivienda que viene desarrollando el Grupo Coomeva. También esperamos crear nuevos fondos de inversión colectiva que complementen nuestra oferta de valor para nuestros clientes y asociados a Coomeva.



¿Cómo se explica el crecimiento de la fiduciaria? ¿en eso incide su nivel de especialización?



El crecimiento de la Fiduciaria se explica en el incremento de los recursos y activos administrados en todas sus líneas de negocio. En especial destacamos el crecimiento del 37% en los recursos administrados en sus Fondos de Inversión Colectiva comparado junio de 2020 vs junio de 2021, gracias al buen comportamiento de la rentabilidad de nuestros fondos a plazo. Además de lo anterior, en razón de nuestra especialización, se ha incrementado los activos de los negocios que hoy recaudan los pagos de los créditos de libranza de Originadores, que según la normatividad vigente deben tener Patrimonio Autónomos constituidos para tal fin, en donde Fiducoomeva se ha dado a la tarea de ajustarse a dicha normatividad con un adecuado manejo del riesgo y una capacidad operativa que soporta el volumen administrado por medio de un equipo humano competente y capacitado en todo el interior de la compañía.



¿Cómo manejaron la situación durante días de pandemia y paro?



Manejamos esta situación de manera articulada con los lineamientos corporativos de nuestro grupo, en especial poder garantizar la continuidad del negocio facilitando a nuestros colaboradores realizar sus labores en trabajo remoto, teniendo un acompañamiento constante a su salud y bienestar. Adicionalmente, rápidamente proporcionamos a nuestros clientes alternativas tecnológicas para la vinculación a nuestros productos, gestionamos para nuestros Fondos de Inversión Colectiva estén en la Banca Móvil de Bancoomeva, a nivel de consultas y movimiento y pusimos en producción portales transaccionales para nuestros Fondos y nuestro Fondo de Pensiones Voluntarias. Recientemente con la implementación del botón PSE, nuestros asociados y clientes inversionistas pueden realizar adiciones a nuestros FIC y FVP Platino desde cualquier entidad financiera en línea y sin desplazarse hasta una oficina para realizar esta transacción.



Como una empresa del Grupo Coomeva, durante la crisis por la pandemia rescatamos aún más que nunca el modelo del cooperativismo del que hacemos parte. Este, es un modelo que permite que las empresas sean sólidas en el campo financiero y rentable en lo social. Ambos propósitos pueden armonizarse, en beneficio no de unos pocos, sino de grandes comunidades y de todo un país.



¿Cuáles son los atractivos para los inversionistas en la Fiduciaria?



Tener productos especializados como Fondos de Inversión Colectiva a plazo que tienen mejores rentabilidades gracias a que dentro de sus activos y políticas de inversión tiene activos alternativos que no están afectos a las fluctuaciones de mercado, los que se convierten en un adecuado refugio y permanencia en momentos de volatilidades del mercado. Y por el lado de Fiducia estructurada, tenemos un aliado con profundo conocimiento de los activos que administra y la capacidad de estructurar vehículos fiduciarios a la medida de sus necesidades con un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo. Además de ello, nuestros clientes e inversionistas llegan a tener una excelente experiencia de servicio en razón a nuestra perspectiva de excelencia en el servicio.



¿Qué clase activos y servicios maneja la fiduciaria?



Al cierre del primer semestre del año pasado la Fiduciaria administró activos por $3.9 billones y para el primer semestre de 2021 esta cifra se incrementó a $4.4 billones, los cuales están distribuidos en varias líneas como: fiducia de administración, fiducia de garantía, fiducia de inversión, fondo de inversión colectiva y un fondo de pensiones voluntarias. Sumándole a esta cifra el valor de los activos administrados en los negocios fiduciarios de administración de los cuales gestionamos el recaudo de cartera de libranzas, los recursos totales en administración alcanzaron la cifra de $4.8 billones en junio de 2020 y $5.3 billones en junio de 2021.



Contamos con 4 Fondos de Inversión Colectiva, uno de ellos el FIC Avanzar Vista que invierte en Renta Fija con una calificación AAA otorgada por Fitch&Ratings, dos Fondos que son el FIC Avanzar 90 y el FIC Avanzar 365, que son fondos con inversión en activos alternativos, donde Fiducoomeva es experto en la administración de este tipo de activos, con una permanencia de 90 días y un año respectivamente y finalmente tenemos nuestro FIC Avanzar 180 donde la inversión es una mezcla en renta fija y activos alternativos con una permanencia a seis meses. Cabe anotar que estos últimos también se encuentran calificados por Value&Risk.



Somos de las pocas fiduciarias en el mercado que administran un Fondo Voluntario de Pensiones, el de Fiducoomeva se llama Platino, el cual busca que una persona obtenga una mesada adicional a su pensión obligatoria y cumplan sus metas de ahorro obteniendo beneficios tributarios como la disminución de la base gravable.



Fiducoomeva ha sido un referente en el mercado en la estructuración y administración de Fideicomisos de Administración de Cartera y de activos alternativos lo que le ha permitido potencializar este segmento y crecer en el mismo, al igual que nuestros fondos donde se administran activos alternativos.



Así mismo, participamos dentro del mercado de capitales siendo emisores de valores con activo subyacente activos alternativos por medio de emisiones de Titularización y Emisión de Bonos.



¿Qué servicios se extienden a los asociados de la cooperativa?



Nuestro objetivo radica principalmente en el interés de brindar una solución integral a las necesidades de nuestros asociados y clientes a través del portafolio de productos y servicios que conforman el grupo Coomeva, así como la incorporación de productos para las entidades del Sector Solidario.



Dentro de la estructura de nuestros Fondos de inversión colectiva, incluido el Fondo de Pensiones Voluntarias, tienen tipos de participación que tienen comisiones diferenciales para los afiliados a la Cooperativa lo que hace que redunde en una mejor rentabilidad. Adicionalmente en nuestro fondo Avanzar Vista tenemos un tipo de participación específico para las empresas del sector solidario para el manejo de sus inversiones.

