Comerciantes se reactivan con el impulso de los festivos

Durante los dos puentes festivos seguidos, los centros comerciales de Cali tuvieron un ambiente de Navidad.

Por los pasillos caminaron familias que estaban de compras o solo ‘vitriniando’, en los mall de comidas tocó esperar mesa y los niños pequeños se divirtieron en la zonas de juegos.



En los restaurantes, los bares y las discotecas también hubo una buena afluencia de clientes.



Funcionarios de la Subsecretaría de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Seguridad y Justicia hicieron recorridos para verificar que se cumplieran las medidas de bioseguridad.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control, informó que en los recorridos que hicieron por los sectores tradicionales de restaurantes y rumba de la ciudad se observó, en general, un buen cumplimiento de las medidas de bioseguridad, tanto por parte de los clientes de los negocios, como de los trabajadores de estos.



Dranguet agregó que en los establecimientos comerciales donde se vende licor cumplieron con la restricción horaria establecida por la Alcaldía, es decir, hasta la 1:00 a.m., y a esa hora las personas deben regresar a sus casas.

Conservar empleos

Los comerciantes destacaron las ventas durante los pasados fines de semana con festivo, teniendo en cuenta que no hay restricciones, ante la crisis económica y social.



No obstante, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, recomendó a la ciudadanía seguir con bioseguridad y tapabocas, debido a que no hay disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI), en el departamento.



El director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), Juan Carlos Betancourth, afirmó que este sector es un generador de empleos importante y lo que han tratado de hacer es conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo durante la pandemia y en medio del paro nacional.



“Desde el inicio mismo de la pandemia hemos trabajado para ser un ejemplo de vida productiva en Colombia, de cómo poder seguir realizando vida, de cómo seguir teniendo empleos, de cómo seguir generando actividad y sin descuidar la salud, el cuidado de nuestros visitantes, clientes y colaboradores”, señaló Betancourth.



La situación no ha sido sencilla, como dijo el director de Acecolombia. Enfatizó en la necesidad de conservar las fuentes de trabajo con conciencia y el autocuidado.

Aumentan las ventas

Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica en el Valle (Acodrés), seccional Valle, espera que desde el primero de este mes, cuando se quitó el toque de queda, y hasta el próximo fin de semana, cuando se celebre el Día del Padre, se reactiven de 12.000 a 13.000 empleos directos en los restaurantes de la ciudad.



Prado recordó que en el puente festivo pasado las ventas pasaron de 37,2 % a 42,3 % y en este fin de semana aumentaron 3,1 puntos porcentuales más, al 45,4 por ciento.

“Esperamos que al llegar al Día del Padre, que es el próximo fin de semana, podamos llegar por lo menos a un 50 ó 55 por ciento (de ventas), aproximándonos al punto de equilibrio que es del 64,6 por ciento”, señaló el vocero gremial.



Las pérdidas del sector gastronómico han sido de unos 75.000 millones durante la pandemia y el paro.



Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica en el Valle (Acodrés), seccional Valle, se quejó de la inseguridad. “Tenemos zonas gastronómicas donde se están presentando más de seis robos en un mismo día, en una misma zona. Eso es preocupante”, afirmó Prado, quien agregó que tras los bloqueos y el vandalismo, en la ciudad hay mucha inseguridad.



