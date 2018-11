Festival de Cine Católico, 'Fans Anime' en Cali y ExpoYarú en Yumbo

El 'FICCAC', festival Internacional de Cine Católico presentará una programación variada. Contará con dos competencias internacionales de largometrajes y cortometrajes cada una, con ocho cintas de género documental y ficción.



Unicentro presentará la fuente de deseos con el objetivo de recibir donaciones para personas con discapacidad. Por otra parte habrá torneo de fútbol de la comuna 18 de Cali organizado por la Fundación Club Campestre.

Viernes, 23 de noviembre



Primer Festival Internacional de Cine Católico

​

Centro Cultural de Cali

Auditorio Central

10 a.m. Guadalupe, de España y México del año 2006

1:30 p.m. Un dios Prohibido, del director P. Moreno, de España, año 2013

4:15 p.m. Poveda, de España, año 2016. Será acompañada por una charla de P. Moreno

6:15 p.m. Red de Libertad, de España, año 2017.



Por otra parte, en la Sala de proyecciones 218:

11 a.m. Las Noches son los Días más Largos, de Francia, De Vuelta a Ninguna Parte y La Historia de una Sonrisa, de España

2 p.m. Hombres de Esperanza y Ciclos, de México; Ecuador con los Ojos Cerrados, de Ecuador y Madres de Luna, de España

4 p.m. Un Puente entre Dos Mundos, de Canadá, año 2016



En la Sala Proartes:

11 a.m. Muestra del Festival Educativo y Espiritual junto con una charla de su director de España

2:30 p.m. El Rostro de la Misericordia, de España, año 2016

4 p.m. Matar a Jesús, de Colombia, año 2017



Salón Madera:

​10:30 a.m. Cristiada, de México, año 2012

2:30 p.m. Hombre de Fe: Keyolor Navas, de Costa Rica, año 2018

4 p.m. Fátima, el Último Misterio, de España, año 2017

6 p.m. Liberando un Continente: Juan Pablo II y la Caída del Comunismo, de España, año 2015

Inauguración “Fuente de los Deseos”

Centro Comercial Unicentro

Plazoleta Central, 4 p.m.



La ciudadela comercial y el Fondo Kminemos unen de nuevo esfuerzos por sexto año consecutivo para hacer realidad el sueño de caminar a personas que han perdido alguna extremidad inferior a causa de una enfermedad, accidente o por una discapacidad de nacimiento.



A través de las donaciones económicas de la comunidad, podrán adquirir prótesis con las cuales las personas lograrán reinsertarse laboralmente y mejorar su calidad de vida.



La fuente estará dispuesta en la Plazoleta del Reloj y los pozos en los pasillos 4 y 5 de la Ciudadela hasta enero de 2019. La personas podrán disfrutar con la presentación musical de Juan Ávila, ex participante de la Voz Kids, quien también se unió a la causa.



Victoria Arroyave, directora de Mercadeo y Publicidad , manifestó: “Cada aporte representa una contribución al bienestar social de niños, jóvenes y adultos con escasos recursos, lo que nos motiva a seguir vinculándonos a esta hermosa campaña; nuestra meta es ampliar la cobertura de las más de 300 personas que se han beneficiado”.

Torneo de Fútbol 'Comuna 18 sin Límites'

Copa San Marcos

Cancha Las Guacharacas, 8 a.m. a 3 p.m.



​La Fundación Club Campestre de Cali invita a participar a la comunidad en la inauguración del torneo. Colegios públicos, instituciones educativas y escuelas deportivas de la comuna 18 harán parte.



El objetivo de este encuentro es promover espacios para la integración y convivencia con los jóvenes de la comuna fomentando en ellos la práctica del fútbol, que estimula el trabajo en equipo, la perseverancia y capacidad de planificación, entre otras habilidades importantes.



Se llevará a cabo durante los días 23, 26, 27, 28, 29,30 noviembre y 3, 4 de diciembre de 2018 . Para mayor información: 318 708 1295 - 485 8293

Sábado, 24 de noviembre



Exposición de arte 'Falso Fulgor', de Iván Quintero

Club de Ejecutivos, Av. 4N número 23DN - 65, piso 9



El reconocido artista expone sus obras a través de la pintura figurativa, en las cuales se puede apreciar su versatilidad en el manejo de la estética femenina de sus modelos.



Con pinceladas sueltas logra plasmar naturalidad y movimiento en medio de entornos y texturas.



La obra se podrá apreciar hasta este domingo. Informes: 660 7870 - 315 413 70 45



Feria Microempresarial ExpoYarú

Parque Belalcázar de Yumbo



En el municipio de Yumbo se llevará a cabo ExpoYarú, una feria microempresarial que se desarrolla en alianza con la Fundación WWB Colombia, Alcaldía de Yumbo y la Cámara de Comercio de Cali.



A partir de las 2 p.m. hasta las 9 p.m. los asistentes podrán comprar y apoyar al fortalecimiento y crecimiento de los negocios de 100 emprendedores del municipio de Yumbo.



Los expositores en la feria son emprendedores que durante los últimos 7 meses han asistido al programa de capacitación integral Yarú en el Centro Prospera.



Mayores informes en el teléfono 886 1300.



Vegeta en Cali, juegos, torneos, cosplays y más

Colegio Santa Librada, Coliseo



Con un invitado especial, la ciudad de Cali estará preparada para reunir a los amantes de las buenas historias, 'cosplayers' para disfrutar una mañana llena de mucho anime y manga.



El evento a cargo de Fans anime Cali que va contar con la presencia del actor de doblaje mexicano René García que se caracteriza por interpretar a personajes animados de anime como Hyoga de Caballeros del Zodiaco, Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk y su personaje más emblemático Vegeta, el principe de los saiyajin de la popular franquicia Dragon Ball Z, se espera que su actuación es a las 4:30 p. m.



Además René ha doblado a actores como Ben Affleck, Ben Affleck, Keanu Reeves, Chris O'Donnell y John Travolta para Latinoamérica.



También en el evento, va contar con otras actividades como desfiles de cosplays, torneos de consolas, rifas y entre otras.



La jornada empieza a mediodía y su clausura es hasta las 6 de la noche. La boletería general es a 25 mil pesos y VIP a 60 mil pesos, los organizadores recomiendan llevar una hora antes para los que compren boleta VIP. Los boletos se consiguen en los sieguientes puntos de venta 'Shibuya Comunidad' en Calle 15 #4-30 centro, 'Shinsei Store' en la carrera 27 #2a-43, Friz Froz Fruz en la carrera 66 #3c-15 Refugio en el sur de la ciudad. Para información adicional comunicarse a la página de 'Facebook' de 'Fans anime Cali'.

Domingo, 25 de noviembre



'Celebra la Música'



Para la octava edición de una de las festividades sonoras más importante del país, la agenda nacional contará con la participación de más de 3.400 agrupaciones que realizarán su puesta en escena con más de 1.100 conciertos gratuitos convocados por el Ministerio de Cultura lo que reafirma que la cultura de Colombia se potencia desde los territorios en donde se ejerce gran parte de las acciones del Ministerio.



En Cali, estará la Escuela de Música Desepaz, donde los estudiantes han preparado una puesta en escena en la que personificarán anécdotas e historias de la vida cotidiana. Se llevará a cabo a las 10 a.m



Por otra parte, en el auditorio I.E Juana de Cayzedo y Cuero en la calle 1 oeste número 50 - 85 Barrio Siloe estará la Fundación Batuta a las 10 a.m. y a la misma hora la banda de Proartes estará en la comuna 21.