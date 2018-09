Feria de vivienda, títeres y cine este fin de semana en Cali

La Feria de Vivienda de Camacol Valle se realiza hasta este domingo 9 de septiembre, en la Plaza de Toros. El ingreso al público, durante los tres días será de 10:00 am a 6:00 pm y la entrada es gratuita.

ExpoYarú: La Feria del Emprendimiento

Como parte para apoyar el emprendimiento en la ciudad, este sábado inicia ExpoYarú que reunirá alrededor de 150 emprendedores dedicadas a las más novedosas propuestas artesanas. En esta edición participan por primera vez 'Prospera Aguablanca', alianza desarrollada con la Cámara de Comercio de Cali.



'Yarú, Camino Integral para Emprendedores’, es un programa de capacitación integral no formal, presencial, creado por la Fundación WWB Colombia a la medida de las mujeres y hombres con pequeños negocios en situación socioeconómica vulnerable. La meta es que adquieran herramientas para tomar decisiones acertadas sobre sus negocios y su vida.



Esta 11 Feria Microempresarial será en una gran carpa en el parqueadero de La 14 de Calima, desde las 10:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Castillo de Títeres en zona rural para las familias.

En el oeste de la ciudad en el corregimiento La Castilla, en la vereda Los Limones se encuentra la fundación Castillo Sol Y Luna que por 16 años ha regalado fantasía, imaginación y recreación para los niños.



Castillo Sol y Luna es la única sala en forma de castillo ubicado en zona rural con el que cuenta la ciudad y que ofrece un ambiente diferente para los pequeños y sus familias.



Los niños de la vereda pueden divertirse en la casa de las muñecas, pasar un rato agradable en el parque de juegos, participando en el taller de títeres sobre la creación y reparación de los mismos o tomando clases de inglés. Estos son algunos de los proyectos con los que se han visto beneficiados.



El teatro tiene presentaciones tres domingos con las obras 'Valientes amigos (mañana 9 de septiembre); 'Lobo estás?' (16 de septiembre) y 'Conejo gris que era infeliz (23 de septiembre). El valor de entrada es de 15.000 pesos. Informes: https://www.castillosolyluna.com.co ó celular 3116856264.

Castillo cuenta con un campus con zona de comidas, zona de picnic, zona de juegos, baños para niños y adultos y zona de desplazamiento para personas con dificultades de movilidad. Foto: Archivo Particular

Cine en la Plazoleta Jairo Varela.

El Festival Brújula Al Sur, con motivo de continuar fomentado el arte y la cultura escénica en la ciudad, presenta en la Plazoleta Jairo Valera la película dominicana ‘Mañana no me olvides” dirigida por José Enrique Pinor estrenada en el 2017.



Es la historia de un joven con síndrome de Down y su abuelo diagnosticado con Alzheimer, ellos forman una relación especial para escapar de las hostilidades cotidianas y tratar de encontrar la felicidad.



Contaremos con la presencia del actor principal, Freddy Ginebra, quien está participando en el Festival Brújula al sur.



Además será exhibido el cortometraje “Por esa lengua” que narra la historia de Lucy una señora especialmente comunicativa que cuenta con las actuaciones de los actores colombianos Juan Carlos Arango, Diego Vélez y Vicky Hernández quien participó en el libreto junto a Alberto y Daniel Negret y hace parte del Festival Brújula Azul.



La función es este sábado 8 de septiembre a las 4 p. m. En el auditorio en el Auditórium cine foro Andrés Caicedo de la Plazoleta Jairo Varela.

En el Auditórium cine foro Andrés Caicedo, Plazoleta Jairo Varela la película dominicana “MAÑANA NO ME OLVIDES” dirigida por José Enrique Pinto Foto: Archivo Particular

Chef Kids, Yoga, Misa en la ciudadela comercial Unicentro

Este mes, Unicentro Cali tiene preparado para sus clientes y visitantes momentos con más emoción llenos de moda, estilo y entretenimiento. Conozca todas las actividades y acérquese a disfrutarlas.



La Ciudadela Comercial es reconocida por su variada programación que permite a las familias y amistades reunirse en un ambiente que les ayuda a salir de la rutina diaria: presentaciones musicales, talleres infantiles, talleres de moda, maratones deportivas, desfiles, exposiciones artísticas, pintura y mucho más, son algunas de ellas.



Con Chef Kids, los niños pueden crear delicias culinarias, con este taller gastronómico pueden jugar y cocinar para sus padres, la actividad es desde las 3 hasta las 6 p. m. En la Plazoleta del Pasillo 4 esste sábado 8 de septiembre.



En la Terraza de Comidas hay música en vivo en el edificio Oasis este 8 y 15 de septiembre desde las 8 hasta las 9 de la noche para deleitar no solo el paladar sino los oídos.



El 9 de septiembre hay Eucaristía para las familias y compartir un rato de bendición y agradecimiento, la misa empieza desde las 11 a. m. En la fuente del Oasis. De igual manera hay Yoga a las 9 a. m. en la plazoleta de comidas por la entrada de Pasoancho.