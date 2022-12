El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, llegó a un acuerdo con los representantes de la empresa Tauroemoción Colombia SAS, organizada de la Feria Taurina en las actividades de diciembre, en la ciudad.

El compromiso, según Dranguet, es que Tauroemoción no vinculará a ningún menor de edad en la tauromaquia hasta este 30 de diciembre, es decir, no participarán los toreros anunciados, uno de ellos, de 15 años. Es Marco Pérez, quien iba a se parte de la novillada de este 29 de diciembre.

Otra de las menores que iba a participar era Mariana Mantilla Lemus, en la jornada 'Amazonas para la Feria de Cali 2022', que empezó el pasado domingo, 25 de diciembre, y culminaría este 30.



Según Dranguet, el empresario aseguró que no habrá menores y de ser así, vuelven a reactivarse las corridas en esta Feria Taurina hasta el fin del año.



"Si la empresa cumple con la medida el evento se podrá realizar", dijo Dranguet, quien expresó que la Policía estará brindando apoyo.

Resolución del Ministerio de Trabajo.

Dijo que se está acatando una decisión del Ministerio de Trabajo de paralizar los eventos en el plaza de toros Cañaveralejo para verificar que sea cierto este compromiso, teniendo en cuenta que se está velando por los derechos de los menores y se rechaza el trabajo infantil.



"Tauroemoción manifiesta claramente que no permitirán que los menores de edad participen", dijo Dranguet.



Pero advirtió que si en estos días que restan de diciembre se comprueba que hay menores, inmediatamente se suspende toda actividad de corridas en la Cañaveralejo.



"Se estará verificando que en los eventos no pueden participar menores. Esa es la decisión que se ha tomado, siguiendo las directrices del Ministerio de Trabajo", aseguró el funcionario de la Alcaldía distrital.



En Tauroemoción Colombia SAS informaron que no es cierto que la Feria Taurina se suspenda. Allí afirmaron que siguen las actividades programadas con los toreros invitados, pero la Alcaldía advirtió que sin menores de edad saliendo a la arena.



Así las cosas, la empresa informó que ya tiene asegurados a toreros como Andrés Roca Rey, Antonio Ferrera, Emilio de Justo, Alejandro Talavante.



Pero, en la Alcaldía reiteraron que no podrá estar Marco Pérez, considerado un prodigio a sus 15 años.



También aparecerá la torera Rocío Morelli, nacida en Panamá e hija de la novillera colombiana July la Cordobesa y de Carlos Parra.

Según la resolución del Ministerio de Trabajo, se ordenó este 28 de diciembre, "la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas la actividad a realizarse en la plaza de toros Cañaveralejo (...), acción que se realiza a través de la empresa Tauroemoción Colombia SAS".



De acuerdo con el Ministerio, la participación de los menores implica esta medida, "debido al hecho de concurrir un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los referidos menores, aunado que las actividades deportivas/profesionales de torero y/o cuadrillas de ruedo son consideradas como peores formas de trabajo infantil y se encuentra establecida en la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad".



El concejal Terry Hurtado, del Movimiento Animalista del Valle, les pidió al Alcalde y al Personero que actúen para impedir la presencia de niños en el ruedo de Cañaveralejo.



Plantea que se ponen en riesgo la integridad física y psicológica de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y se evade la petición realizada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, de apartar a los niños de la violencia de la tauromaquia.



También señala que otros NNA no deben ser espectadores de este tipo de espectáculos.



“Ambas acciones son contrarias a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y afectan directamente su salud física y psicológica. Además, evade la petición realizada por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de apartar a los niños de la violencia de la tauromaquia”, sostuvo el concejal caleño.



CALI