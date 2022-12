La fiesta de taurinos tiene carteles para la temporada decembrina y se mantiene el anuncio de la llegada de toreros que han triunfado este año en otros festejos.



Los animalistas sostienen que esos eventos ya están prohibidos por el Congreso. Empresa dice que faltan debates.



La empresa Tauroemoción, bajo la dirección de Alberto García, asegura que se realizarán corridas de toros desde el domingo 25 al viernes 30 de diciembre en la plaza de Cañaveralejo, sur de Cali.



Son cuatro corridas de toros, una novillada, el Festival Taurino Señor de los Cristales y un evento cómico taurino fuera de abono.



ATENCIÓN: Habla Alberto García director de Tauroemocion @tauroemocion y @Tauroemocion_Co empresa que dirige la feria Taurina de Cali, desmintiendo a la senadora @andreanimalidad la prohibición que se dió en la madrugada de hoy en el congreso de Colombia! Si habrá Toros en Cali! pic.twitter.com/C1N5tXlKde — Desde El Tendido (@Desde_ElTendido) December 15, 2022

En los carteles figuran toreros como Andrés Roca Rey, Antonio Ferrera, Emilio de Justo, AlejandroTalavante y Marco Pérez, considerado prodigio a sus 15 años.



También aparecerá la torera Rocío Morelli, nacida en Panamá e hija de la novillera colombiana July la Cordobesa y de Carlos Parra.



¡EL DOMINGO HAY TOROS EN CALI!



Inicia la celebración de la #Libertad. Seis días ininterrumpidos de la fiesta fundacional de la Feria de Cali.



Llenaremos los tendidos de música, arte, cultura, vino y alegría. ¡OLÉ! pic.twitter.com/HY8Jic1KsD — Juan Pablo Ortega (@OrtegaSterling) December 19, 2022

En el ruedo también estarán los colombianos Luis Bolívar, Luis Miguel Castrillón y José Arcila.



García, en un vídeo, asegura que no es cierto que no hay permiso para la feria de toros y espera que no se les coarten sus libertades.

¡LO LOGRAMOS! La plenaria del Senado le dijo SÍ a la prohibición de las corridas de toros. Gracias, colegas, Roy, Alfonso, equipo… ¡LOS AMOOOOO! pic.twitter.com/tjdguwLmxp — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) December 15, 2022

Con el proyecto de ley 085 de 2022 se busca, una vez más, la prohibición progresiva de las prácticas de entretenimiento cruel con animales.



El jueves 15 de diciembre, en la madrugada, el proyecto pasó en el Senado. Faltan dos debates en 2023.

