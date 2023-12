Más de 1.400 artistas tomarán pista en un kilómetro para prender la Feria de Cali

Por las venas de El Mulato corre el ritmo de la salsa. Es la que bombea el corazón de Luis Eduardo Hernández para hacer mover su cuerpo de una manera tan electrizante y a la vez con tanta cadencia, esa que muestra a sus semilleros, a sus bailarines de Swing Latino y hoy a los que hacen parte de las 44 escuelas de baile que harán del Salsódromo de la Feria de Cali, un desfile inaugural para nunca olvidar.

Más de 1.400 artistas pondrán su alma en mover sus pies y hacer que los espectadores no dejen de parpadear deslumbrados con el brillo de sus trajes y su talento en 1,5 kilómetros de pista, de una Calle del Sabor, en que se convertirá la autopista Sur, como ha sido en una década.



La cita es este lunes festivo, a las 4:00 p. m., en el arranque de la festividad más esperada y que en 2022 atrajo a más de un millón de caleños, visitantes y turistas de rincones del país y del exterior.

Los artistas, el alma del Salsódromo, un desplieque de talento, música, salsa y sabor. Foto: Archivo EL TIEMPO

Es la pasión y la destreza del Mulato que lo llevaron a conocer a Marc Anthony y a la neoyorquina con raíces puertorriqueñas Jennifer López. Nacido en una vereda de Palestina (Caldas), su familia con otros siete hermanos llegaron de niños al Valle, primero a Yumbo y luego a Cali. Allí, en las humildes calles del barrio El Diamante, en el distrito de Aguablanca, El Mulato empezó a ser grande, un líder comunitario que el mismo escritor vallecaucano Umberto Valverde ha resaltado por su trabajo con jóvenes en un nivel casi fuera de contexto y posicionándose como los mejores bailarines de la ciudad.

Luis Eduardo Hernández ‘Mulato’, director y coreógrafo. Foto: Archivo particular

Es la forma en que el Mulato ha logrado a lo largo de su vida (tiene 54 años) buscar que con baile y mucha salsa, los jóvenes tengan otro futuro y vuelven alto. Y así lo ha hecho quien ha logrado traer en sus maletas ítulos como campeones mundiales de la modalidad grupo con su Fundación Escuela de Baile Swing Latino, fundada en 1999, además de se ha convertido en uno de los mejores coreógrafos el territorio nacional. Por eso, Jlo no dudó en ponerlo en la tarima más alta del Superbowl hace tres años.



Derroche de destreza y colorido. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Si Dios decidiera llevarnos, creo que ya hemos dejado un legado, hemos dejado un nombre, un buen estilo de baile, hemos abierto muchas puertas en el mundo para los bailarines caleños; porque el sitial donde está hoy el estilo de baile caleño en el mundo entero, es muy alto”, expresó El Mulato.



Toda su experiencia lo llevó a ser el director artístico del Salsódromo de este año, el desfile declarado Patrimonio Inmaterial, Cultural, Artístico y Folclórico de la Nación. El Salsódromo de este año además de los 1.400 bailarines de 44 escuelas tendrá a 100 parejas de bailadores, tres carrozas de orquestas, una carroza para la vieja guardia y cuatro comparsas invitadas.



“La elección de Luis Eduardo Hernández como director artístico garantiza que el evento será preparado con dedicación, celo y profesionalismo”, dijo el gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali), Argemiro Cortés.

Bailarines muestran su talento. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Me siento satisfecho de la oportunidad de dirigir una vez más el evento quizá más importante de la Feria de Cali. Mi deseo es llenar las expectativas de la gente que viene a visitarnos e invierte en nuestra ciudad”, manifestó El Mulato y agregó: “Para esta ocasión pretendemos mostrar a Cali en su esencia, tal y como somos: caleños divertidos, guapachosos, joviales, pero, sobre todo, caleños cívicos, alegres, elegantes que reciben a sus visitantes con cordialidad y sencillez máxime para este evento que abre la Feria”.



Uno de esas personas que brillarán en el Salsódromo es Luz Adriana Osorio Rangel, más conocida en el mundo salsero como La Eléctrica. Es una caleña nacida en un barrio popular y desde muy niña bailaba salsa, tanto que se apuntaba a concursar y, por lo regular, ganaba.

Esta experta salsera, quien a nivel local y nacional ha demostrado sus virtudes que lleva en su ADN, como ella misma manifiesta, y que ha puesto el nombre de Cali en lo más alto, para esta ocasión participará como bailadora social junto a Óscar Armando Bonilla.

Energía y movimientos en la autopista Sur. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Luz Adriana, La Eléctrica, nació en Sevilla, en el norte del Valle del Cauca pero creció en Cali, rodeada de melodía salsera que impregnaron su gusto y su pasión. Desde muy temprana edad, demostró su amor por la salsa, participando en cuanto concurso era invitada, no solo se ganaba los aplausos, además, era admirada y reconocida. A pesar de sus humildes orígenes, La Eléctrica ha sabido mantener una disciplina impecable durante sus 16 años de carrera profesional como bailarina.

La destacada artista ha participado de forma constante en la Feria de Cali desde el 2015. Recuerda con cariño cómo desde muy joven recorría las discotecas de la época, dejando una impresión imborrable en todos los presentes. Fue en esos lugares donde recibió el apodo de La Eléctrica, debido a su forma única de bailar y la energía arrolladora que transmitía en cada movimiento.



Luz Adriana manifestó que agradece a Wilson Gómez, salsero y destacado bailador, quien le enseñó a perfeccionar su estilo de baile y fue la persona que la llevó al Salsódromo por primera vez y, a partir de ahí, quedó hechizada por el espectáculo.

“Gracias una vez más a Corfecali por la realización tan importante para la ciudad y hago una invitación a los bailarines más jóvenes para que perpetúen el baile de salsa estilo caleño que es patrimonio de Cali y una joya que nos enorgullece a nivel mundial”, dijo la artista.

La belleza de las bailarinas deslumbra en el Salsódromo. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Entre las 100 parejas de bailadores está Andrea Larraniaga, quien no se ahorró ni una gota de esfuerzo para lograr su cupo en el Salsódromo: “El evento fue excelente, muy agradecida por la oportunidad de poder presentarnos en el Salsódromo”, comentó muy emocionada.



Por su parte, Luz Marina Cifuentes, otra de las afortunadas bailadoras que logró cautivar al jurado y estar entre las clasificadas, indicó que: “Fue una experiencia muy agradable. Me sentí muy segura y voy von toda al Salsódromo”.



La participación de La Eléctrica en el Salsódromo junto a Oscar Armando Bonilla promete ser un espectáculo inolvidable para todos los amantes de la salsa. Su destreza y pasión por el baile serán el alma de una presentación llena de ritmo y energía. No cabe duda de que su presencia en este evento resaltará la esencia misma de la Feria de Cali y pondrá a bailar a todos los asistentes.



El Salsódromo se enorgullece de contar con la presencia de La Eléctrica y espera que su presentación sea una inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo de la salsa. No se pierdan esta oportunidad única de presenciar el talento y la pasión de una verdadera estrella del baile quien aprendió de forma empírica y su legado es reconocido por los salseros de la ciudad.

Niños que se vuelven grandes en la pista



También hay niños talentosos como los de la escuela Salsa, Ritmo y Sabor. “Estoy muy feliz de estar aquí. El orgullo que siento por estar en el Salsódromo es muy grande. Todos en el colegio me preguntan cómo es, qué hacemos. Además, es chévere compartir con los compañeros de las otras escuelas para que todos nos salga bien”, dijo Samuel, 11 años y cuya sonrisa no le cabía en su rostro.



Y detrás de esa cara de felicidad hay una madre orgullo de su hijo y es el caso de Cindy Lorena Rengifo, quien llegó hasta las instalaciones de Corfecali para ver a su razón de ser, Paola Andrea Escobar, de Impacto Latino.

Bailarinas vuelan por los cielos en cada presentación del Salsódromo. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Yo fui bailarina muchos años, pero no pude seguir mi carrera ni estar en algún Salsódromo, por eso me siento muy emocionada de ver a mi hija en este evento y no veo la hora de que sea el 25 para que ella muestre todo su talento ante todo el mundo porque la Feria de Cali es de todos”, comentó con entusiasmo Cindy Lorena.



Por su parte Jhon Cerón, uno de los coreógrafos, destacó que la producción del Salsódromo con tiempo sigue organizando el desfile.



“Es muy importante la gestión de estos espacios para que los niños sepan cómo será su participación. Todos estamos muy conscientes de que todos los ojos estarán sobre nosotros y por eso daremos el mejor espectáculo”, indicó el profesor de la escuela Impacto Latino.



