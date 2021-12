El terreno donde funcionó el emblemático Club San Fernando, donde se vivían famosos remates con grandes orquestas en la Feria de Cali, en el siglo pasado, será desde hoy el escenario para reunir a la familia en estos días de la festividad más esperada por los caleños, en este final de diciembre.



Allí se realizará ‘Ciudad Alegría’, otro de los grandes eventos de la Feria, que llega a su versión número 64.



De acuerdo con el gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), Argemiro Cortés, ‘Ciudad Alegría’ se podrá disfrutar entre hoy y el viernes en esta zona del barrio San Fernando, de 10 a. m. a 6 p. m. La entrada será totalmente gratuita para el público.



“Este espacio está pensado para que niños, jóvenes y sus familias gocen días llenos de magia y ciencia”, dijo el funcionario, al explicar que allí, los asistentes se encontrarán con la primera Feria Infantil de la Feria de Cali.



“Habrá rumba, el espectáculo del caballo bailarín, presentaciones artísticas de caninos y mucho más”, dijo el directivo.



También habrá talleres para niños, con el fin de ‘aprender jugando’.

El gerente también dijo que Mauro Castillo se une a la Feria Infantil ‘Ciudad Alegria’.



“Esta Feria Infantil es pensada en una Feria incluyente”, sostuvo el funcionario.



Este 27 de diciembre, Anabelle, la ganadora de la Voz Kids 2019 se sumará a la Feria Infantil de ‘Ciudad Alegría, la cual será además, escenario de la Carpa de Melquiades, de la Universidad del Valle, un espacio para la ciencia e inventos.



De acuerdo con el rector del alma máter, Édgar Varela, la Carpa recibe este nombre, en alusión al personaje de Gabriel García Márquez. Melquiades era un gitano que cada año en marzo visitaba Macondo con novedades científicas y las enseñaba a la gente.

Prográmese con la Feria de Cali hoy

El tradicional Desfile de autos clásicos y antiguos se realizará entre las 2 y 6 de la tarde en la Autopista suroriental con diagonal 29 y finalizará en el Parque Alameda.



Será una cita cultural que contará con la presentación de la orquesta Salsa en Tacones. El ingreso para este evento no tiene costo alguno.



La música empezará a sonar a las 4 de la tarde, en la Gran Verbena Salsera del Oriente, ubicada en la Unidad Deportiva Mariano Ramos.



Bajo la temática ‘La rumba del güiro’ contará con los invitados: Jimmy Saa, D Alex y la Gente Pesada, Mauro Torres y su orquesta, Julio Cortes y su Corte, Andresito Carabalí, Djs y melómanos y escuelas de baile.



Este evento, que representa una de las novedades de la Feria de Cali tiene entrada libre. Solo se exigirá el carnet de vacunación.



La Feria Rural y Comunera tendrá acción entre la 1 p. m. y la 1 a. m. En esta ocasión, se realizará en las comunas 9 (carrera 23 entre calle 13 y 15), 10 (cale 23 con 49), 11 (calle 35 # 33ª - 2) 14 (carrera 26 g con calle 81f) 15 (calle 54 con carrera 49b) y el corregimiento de Pance (crucero de la Vorágine).



A partir de las 4 p. m., en el Parque Artesanal Loma de la Cruz se hará el Día Andino, un evento nuevo de la Feria de Cali entre las 4 y 9 p. m. tendrá como invitados a Juglares, Semilas del Inem y Yahbra. También habrá danzas como A’te Dx’j, Cóndor Mallku y Killari.



Por su parte el Día Afro e Indígena tendrá lugar en el CAM. Contará con el talento de Dawer x Damper, Marino Luis, Miriam y sus tambores y María Cuento. La cita será desde las 3 p. m.



En la Plazoleta Jairo Varela se hará una sesión de Radioteatro y Jazz a la Feria. Desde las 3 p. m. estarán agrupaciones como Bajeros, de Bucaramanga, Funktaduro, Abad and The Black Seeds, Radioteatro un cuento de Navidad (Flaco Solórzano), Bejuco, Groove Out, Junior Zamora, Spiral 7 y La Mambanegra.



El plato fuerte llegará a las 7 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero con el ‘Super Mega Concierto de Feria’. Tendrá en escena a J Balvin, Guayacán Orquesta, Willy García, Sergio Vargas, Silvestre Dangond, Paola Jara, Jessi Uribe, entre otros.



La boletería para este evento se puede conseguir en la línea telefónica (602) 661 1111.

