Empresaria rompió en llanto tras sentirse estafada en feria Buró: son de cuello blanco

"Ladrones, estafadores, esta feria es un perfecto fiasco, son estafadoras de cuello blanco, hay emprendimientos que se quebraron gracias a esta feria señora, descarados", decía una emprendedora en la Feria Buró que se desarrolla en Bogotá, luego de invertir y realizar su viaje desde Cali.



En video se registró cómo una de las mujeres le reclama a la gerente de Buró sobre la falta de organización, de publicidad y apoyo a los empresarios que invirtieron en este evento.

Parce como es posible que los emprendedores le sigan creyendo a Buró? Da tristeza ver como por el ego de la dueña pasaron de estar en el gimnasio moderno a estar en un sótano de un centro comercial.



Qué feo ver como se le corta la voz a la muchacha que habla :( pic.twitter.com/xNKXV5X5Zt — 🔑Carliwi_houdini 🔑 (@4r2RTwo) December 19, 2023

La mujer cuestionaba a la organizadora, pero parece no importarle, pues sigue derecho y no les da respuesta a sus reclamos.



"¿Qué tiene que decir para las pérdidas millonarias a todos los emprendedores que invirtieron en esta feria? Yo perdí 10 millones de pesos, yo vine desde Cali, es el colmo que siga haciendo este tipo de eventos", se escucha con su voz cortada una de las emprendedoras.



Los reclamos de esta feria cuestionada no cesan ahí, también se publicó otro video en la red TikTok en el que varias personas que invirtieron critican las falencias que tuvo este encuentro.



En otra pieza audiovisual, las personas afectadas aseguran que, "Buró nos incumplió, no hubo publicidad, olía a caño, hubo cinco personas el jueves, cero ventas, no hubo atención al cliente, hubo desplantes, perdimos nuestra inversión, la misma gente qué venía a visitarnos decía que qué pasaba, que estaba sola, incumplimiento de contratos, perdí toda mi inversión, $8 millones".

Melissa Múnera Zambrano

Redacción - Nación- EL TIEMPO