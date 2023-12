Hermana de Michel Dayana cuenta el momento en que descubrieron el atroz crimen en Cali

Han pasado más de 36 horas desde que se conoció el feminicidio cometido en Cali que mantiene en vilo a los Colombianos.



Michel Dayana González Sierra, una menor de 15 años, fue encontrada en un taller de mecánica en el barrio San Judas Tadeo, en la comuna 10 de la capital vallecaucana.



El presunto autor del feminicidio, Harold Andrei Echeverry, un exmilitar de 40 años que se desempeñaba como vigilante del taller de mecánica donde se encontró el cadáver de la menor, aún se encuentra prófugo, mientras las autoridades avanzan en su búsqueda.



Una de los primeras personas en enterarse del crimen fue una de sus hermanas mayores, esto es lo que cuenta Hilary González sobre el descubrimiento.

La confirmación del lugar del feminicidio solo llegó hacia las 9:00 de la mañana de este viernes, cuando Hilary González cuenta que muy temprano, como cualquier otro día, llegaron cinco trabajadores del taller mecánico Car Center, incluyendo el administrador.



Al parecer, al ingresar los empleados vieron que el lugar se había convertido en una completa escena del crimen. "Cada que volvíamos a pasar por ahí a preguntar si habían visto a una niña se entraban rápido", sostiene Hilary.



En ese momento ya era de día y aún estaba Harold Andrés Echeverry en el sector.



Así luce el taller donde fue asesinada la menor. Miembros del barrio realizaron una velatón, seguida de un plantón para protestar por el feminicidio de Michel Dayana, así como para exigir justicia. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Cuando Hilary estaba hablando con los trabajadores y descubriendo el crimen que acabó con la vida de su hermana menor, Génaro González, padre de Michel, se había ido a interponer la denuncia por desaparición en la Fiscalía.



Debido a esto, la hermana y una amiga que la acompañaba fueron las primeras en apreciar las heridas de Harold, el cual tenía sangre e hinchazón en el rostro.



Estas heridas que tenía el vigilante del taller mecánico Car Center serían una de las principales hipótesis de la investigación por parte de las autoridades, las cuales intentan identificar rastros de ADN en la escena del crimen que lleven a vincularlo directamente con el asesinato.



"Estaba aruñado, tenía un puño en el ojo, el labio mordido; estaba todo ensangrentado. Eso fue una lucha, los carros estaban hundidos, mi hija era muy fuerte y seguramente batalló hasta el final con él", afirma el padre de la víctima.

Así avanzan los operativos de búsqueda del presunto feminicida en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

Para Genaro, tras ver que no podía dominarla, el sospechoso le tuvo que haber asestado un golpe contundente con alguna herramienta pesada. "Si yo hubiera estado ahí y hubiera visto esas heridas, ese 'man' no escapaba", agrega el papá, pues cuando se lo cruzó era de noche no logró detallar las lesiones del presunto asesino.



Siguiendo la línea que los hechos que describe la familia, el sospechoso deterioro físico de Echeverry se sumó a otra señal que terminó de confirmar todas las alertas. Uno de los trabajadores del taller le confesó a una vecina que "algo raro" había pasado y que era mejor que llamaran a la Policía.



Enseguida, Hilary llamó a una patrulla de la Policía para inspeccionar el lugar.



Fue cuando las autoridades entraron que el vigilante se fugó en la motocicleta marca Discover de placa EQP 37D perteneciente a la empresa dueña del taller.



Una vez ingresaron, se encontró lo que tanto se temía: restos del cuerpo de la menor escondidos en llantas, canecas de basura y baldes de agua. "Seguramente iba a sacar todos uno por uno disimuladamente", expone el padre.



Según cuenta la comunidad, Harold Andrei Echeverry había llegado hace aproximadamente cinco meses para trabajar como vigilante del taller. "No era de aquí", dicen. Aseguran que, si bien no era cercano a nadie, de vez en cuando ofrecía su mano para algún favor que le pidieran los vecinos.

Harold Andrei Echeverry ya había sido judicializado por acceso carnal violento contra una menor. Foto: Suministrada

Varias cámaras del vecindario grabaron los pasos de Michel Dayana González desde el momento en que sale de una tienda sobre las 7:40 de la noche del 7 de diciembre en dirección hacia su casa.



Sin embargo, ninguna pudo captar el momento en que esta pasa cerca del taller, al cual lo separan cuatro casas de la vivienda de la familia González.



Así va la búsqueda de Harold Echeverry

Las acciones de búsqueda de la Policía apuntan especialmente a los terminales de transporte, puestos de control y zonas rurales.



"La orden de captura está rodando por todo el territorio nacional, por la carretera, los municipios, los departamentos, las fronteras. Vengo del terminal, fuimos al aeropuerto a hacer unos recorridos en puestos de control", aseguró Gualdrón.



Asimismo, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, dijo en diálogo con este diario que muchas personas han querido colaborar con el proceso brindando información.



"Estamos adelantando todos los mecanismos de investigación. Estamos recibiendo información de la ciudadanía, muchas personas han querido colaborar con el proceso y todos nuestros investigadores están en territorio logrando la ubicación y captura de este sujeto".



La joven habría sido engañada para entrar al taller, donde horas después fue encontrada por las autoridades. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Y agregó que "reafirmamos la recompensa de 100 millones de pesos y estamos avanzando en la investigación. No se pueden revelar detalles para no arruinar la misma, pero yo creo que va todo por buen camino y rápidamente se hará justicia por Michel Dayana".



También, en una intervención radial realizada este domingo, Dranguet aseguró que "estamos revisando minuciosamente cualquier tipo de participación de otra persona, posibles complicidades. Aquí no hemos descartado ningún tipo de hipótesis. Simplemente, en la cadena de investigación, el que falta es el que estamos buscando, por eso toda la capacidad de búsqueda y la noticia se ha dirigido a este señor”, explicó el secretario de Seguridad de Cali.



Si usted tiene información sobre Harold Andrei Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

