Video: cámara captó los últimos momentos de la menor víctima de feminicidio en Cali

El feminicidio contra Michel Dayana González tiene en vilo a todo el país. Las autoridades aún continúan en la búsqueda del presunto responsable, un exmilitar y vigilante de un taller mecánico que vivía en el mismo sector que la menor de quince años, y que ya había sido procesado por acceso carnal violento.



Recientemente, se divulgaron las imágenes de cámaras de seguridad que registraron los últimos momentos de Michel González.



Se puede ver a la menor caminar hacia un local, donde habría ido a comprar comestibles que su padre le había pedido.



Comunidad construye altar en conmemoración a menor víctima de feminicidio en Cali

La cámara registró el momento en que, este jueves 7 de diciembre a las 7:43 de la noche, la menor sale de su casa, donde minutos después, habría sido engañada por Harol Andrés Echeverry, para que ingresara al taller, donde habría sido asesinada.



Fotos: vigilante que habría desmembrado a menor en Cali tiene antecedentes de violación

#ATENCION se conocen los videos de cámaras de seguridad de la zona donde desapareció la menor de 14 años as€sinada en el barrio San Judas. En los videos se observa como la menor va a la tienda que está cerca a su casa. pic.twitter.com/3yO0jdiPWu — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 9, 2023

Si bien en las imágenes se logra ver a la menor caminar en dirección a la tienda donde iba a realizar unas compras, ninguna cámara dejó ver el momento en que Michel Dayana habría ingresado al taller.



El taller donde se encontró el cadáver de la menor de quince años está en la misma calle donde vivía con sus padres, a cuatro casas de distancia.

Harol Andrés Echeverry, presunto autor del crimen, está siendo buscado por las autoridades. Foto: Suministrada

Sin embargo, fue precisamente porque no vieron a la menor volver a su casa en ninguna de las cámaras, la razón por la que los papás de Michel sospecharon de que algo estaba ocurriendo, y que el principal lugar donde emprenderían la búsqueda sería en el taller, debido a que no la vieron pasar por de regreso.



Cali: taller donde fue encontrada joven desmembrada da detalles de presunto feminicida



Genaro Valencia, padre de la menor, reveló que no conocían al presunto autor del feminicidio, pues el hombre no era del sector. Sin embargo, tras los más recientes acontecimientos, su hija mayor le confesó que, en ocasiones anteriores, el hombre había acosado sexualmente a la joven de 15 años.

La comunidad construyó el altar en conmemoración a Michel Dayana, víctima de feminicidio durante la celebración del Día de Velitas en Cali. Foto: Juan Pablo Penagos / EL TIEMPO

Hasta el momento se desconoce el paradero Harol Andrés Echeverry, el vigilante del taller que habría asesinado a la menor de quince años. Testigos del sector sostienen que lo vieron irse en una motocicleta.



Mientras tanto, un preocupante registro de feminicidios en Colombia continúa alertando a las autoridades y organizaciones sociales. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y el 10 de octubre de 2023, 443 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país.



Esto significa que tres mujeres fueron asesinadas cada dos días por motivos relacionados a género.



Si usted tiene información sobre Harol Andrés Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO