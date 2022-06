Sigue la polémica por el deceso de un caballo en la Feria de Tuluá que tuvo su regreso presencial en este fin de semana con lunes festivo.

"Al caballo le dio un infarto, un infarto a un caballo le puede dar en la finca y es una cosa normal que pasa en los animales", dijo el exjugador de la Selección Colombia y hoy empresario Faustino Asprilla que participó en el desfile de la cabalgata de Tuluá con ejemplares equinos de su propiedad.



Uno de ellos falleció y a otro le dio diarrea, explicó el 'Tino' Asprilla.



"'¿Por qué le dio un infarto? Por los años, seguramente. Pasa en cualquier parte. Fue el único inconveniente que tuvimos", aseguró.

"No es un problema de la cabalgata. Fue un éxito, la gente se comportó bien", afirmó Asprilla.



Mientras que defensores de animales y en la Personería de Tuluá rechazan la cabalgata por los riesgos que sufren los caballos, entre decesos y heridas, Asprilla dio su respaldo al certamen.



"Las cabalgatas en Colombia tienen que seguir, dan empleo a mucha gente, mueve muy bien la economía (...) Sigo insistiendo que una cabalgata bien realizada con todos los cuidados que se requiere se puede hacer en cualquier ciudad de Colombia ", sostuvo el 'Tino'.



Sobre el caballo que presentó síntomas de diarrea, manifestó que ya se encontraría en buen estado y que recibió la debida atención.



La diputada Catherine Morales dijo que "tres caballos tuvieron infarto y uno de ellos falleció lamentablemente!".



El personero delegado para Derechos Humanos en Tuluá, José Martín Hincapié, informó que, por lo menos, 30 equinos tuvieron heridas y laceraciones. Entre los animales había una yegua en gestación. Pero no había sido la única yegua gestante alquilada para la cabalgata. Hubo otras. Se esperan sanciones y el informe de una veeduría.



Defensores de animales piden la suspensión de la cabalgata y recuerdan que en Cali, capital del Valle del Cauca, ya no la realiza en cada una de sus ferias, a final del año, justamente, para evitar caballos maltratados o que mueran infartados.

Según la alcaldía de Tuluá, un caballo tuvo una herida por la patada de otro ejemplar y habría sido atendido.



También se refirió al caballo que murió y se señaló, en un comunicado, que esto ocurrió a pesar de la atención que el animal recibió.



No obstante, no anunció investigación alguna.



CALI