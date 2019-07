Lo que dijo Eladio Pérez tras apoyo de Farc a candidatura en Nariño

Como un acto de reparación a los siete años de cautiverio a que fuera sometido en las selvas de Colombia, interpretó el apoyo a su candidatura a la Gobernación de Nariño por el partido político de las Farc Luis Eladio Pérez Bonilla.



Tras inscribir su candidatura en la delegación de la Registraduría Nacional, en Pasto, el aspirante confirmó que recibió un comunicado de ese partido en el que “anuncian que van apoyar mi aspiración a la Gobernación de Nariño, interpreto este hecho como un acto de reparación a los siete años de cautiverio que viví en la selva secuestrado por ellos”.

Al ser preguntado sobre las reacciones que ha generado en algunos sectores sociales y político ese apoyo, aseguró que “la extrema derecha quiere solucionar los problemas a través de la violencia y la guerra, los que creemos en la paz tenemos que empezar por el perdón”.

“Yo acepto ese apoyo con la humildad y el perdón que han solicitado a través de la decisión que tomaron de invitarme a un acto de reconciliación, lo acepto porque es un gesto de generosidad de una víctima frente a su victimario”, precisó y anotó que se trata de un ejemplo que deben seguir todos los nariñenses y colombianos para avanzar hacia una verdadera paz.



“Prometo superar esa retaliación, esos odios y esos rencores”, anunció ante sus seguidores Pérez Bonilla.



El candidato confesó que abriga la esperanza de que Nariño “entienda de que hoy en día tenemos que superar esos odios y rencores que se manejan en la vida pública”.

Emocionado y rodeado de muchos nariñenses que han visto con buenos ojos su postulación, dijo que impulsará todos los procesos de desarrollo que requiere el departamento y para exigirle al Gobierno Nacional el pago de la deuda social que tiene el Estado con la región.



Puso de presente que si es elegido gobernador su primer reto será el de ofrecer seguridad a todos los nariñenses, “hoy en día todas les encuestas y sondeos de opinión marcan la seguridad como la prioridad”, indicó.



El ex congresista y ex gobernador indicó que buscarán avanzar en la recuperación de los factores generadores de la violencia, el hambre, la miseria y la falta de oportunidades.



“Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para crear un cuadro de igualdad de oportunidades, para evitar que esa inmensa desigualdad siga siendo la gasolina que alimenta ese dolor y sufrimiento que hoy viven los nariñenses”, dijo.



Igualmente se mostró interesado en gestionar los recursos necesarios para que los municipios del departamento mejoren las vías terciarias, que les permitan a los campesinos sacar sus productos hasta los principales centros de consumo y de acopio.



“Presentaré a consideración de los congresistas de Nariño el proyecto de ley por medio del cual se pretende la exoneración del IVA a todos los productos e insumos básicos de la canasta familiar”, expresó el aspirante.



Puso de presente que en su campaña evitará las injurias, las calumnias y no las responderá porque, en cambio, procurará las propuestas de su programa de gobierno.



Bajo el lema de campaña “Más experiencia, más resultados”, Luis Eladio Pérez recibió el apoyo a su candidatura del Partido Liberal Colombiano y la Unión Patriótica.



