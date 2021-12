Luego de conocer la denuncia de decenas de familias en el barrio Belalcázar, de Cali, sobre la falta de agua desde hace unas dos semanas, en las Empresas Municipales informaron que ya acudieron al angustioso llamado.

Lo hicieron en esta semana. En la entidad explicaron que en un comienzo, los operarios de Emcali no entendían por qué en una cuadra completa, por ejemplo, una vivienda tenía agua, la contigua no, pero la siguiente sí contaba con el servicio y así sucesivamente.



A simple vista no se podía determinar cuál era la causa por la cual, este sector está sediento y que, según Emcali, corresponde a la calle 19 con carrera 17 y a la calle 17 con carrera 16, en el centro caleño.



De acuerdo con Emcali, hay 16 casas sin servicio. Sin embargo, según la misma comunidad y habitantes del barrio, serían 50 viviendas sin agua, en la zona de la calle 19 entre carreras 16 y 18.



Ante la situación, la empresa de servicios públicos dispuso de un robot para meterse en las entrañas de estos inmuebles y verificar qué era lo que sucedía.



El robot arrojó imágenes sobre perforaciones en la acometida. Fueron causadas por gases en la red de alcantarillado.



Este es un daño, cuya reparación no es sencilla, dijeron en Emcali.



El arreglo tardaría hasta este fin de semana. Se pedirá, inclusive, apoyo a la Secretaría de Movilidad del distrito para cerrar vías aledañas.



En Emcali informaron también que se dispuso una nueva acometida para suministrar el líquido.



De otro lado, en el barrio San Vicente de Cali, en la zona de la calle 34 Norte con carrera 2Bis, se robaron el cable de fibra óptica, y dejaron a usuarios sin servicio de teléfono, televisión por cable e internet. Este daño lleva más de mes y medio.



