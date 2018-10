Familias de diputados dicen que son víctimas hasta de las mentiras

La cantidad de críticas, bromas y ofensas les pesan a las familias de los 11 diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc.

Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recoge informes de 27 víctimas de secuestros políticos de esa guerrilla, volvieron

los comentarios en redes.



“La sociedad ha sido injusta sabiendo que no tuvieron que poner cuota a la paz, fuimos nosotros”, dijo Diana Echeverry, adolescente cuando se llevaron a su papá, Ramiro.



La magistrada Julieta Lemaitre les dijo que “el dolor es personal pero el horror es colectivo... Sus palabras nos recuerdan que cada vida es única”.



Su colega Roberto Vidal dijo que “es importante conocer cómo fue su revictimización”.



“Uno entraba a un sitio o un avión y lo miraban como ‘bicho raro’ por pedir que ellos

volvieran vivos”, contó Fabiola Perdomo. Ella criticó los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Recordó que ante la masacre, el hoy senador Uribe llegó a su casa y les dijo: “A ustedes les tocó poner la cuota de sacrificio por el país. Colombia en 20 años se los agradecerá”.



Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, recordó que Uribe le dijo primero que

no negociaba por la campaña de George Bush contra el terrorismo.



Los congresistas demócratas sacaron un comunicado pero el Presidente dijo que debía ser del Departamento de Estado. “Me reúno con Thomas Shanon y sacan comunicado porque los 3 americanos seguían en poder de las Farc, pero no sirvió”.

Luz Angela Zapata durante su intervención en la JEP Foto: Archivo Particular

Ángela dice que su perdón a las Farc es personal, no judicial y no significa olvido. Le pidió a la JEP satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas”.



Perdomo dijo que hubo amenazas por ir a La Habana y les acusaban de recibir 2.000 millones.



Y que pasaron 3 meses sin recibir los cadáveres.



Juliana Orozco dijo que tenía 8 años cuandio se llevaron a su padre, Nacianceno, quien, en prueba de supervivencia, les pidió que salieran de Caicedonia a Cali. Pero al nuevo colegio llegaron hombres a preguntar por ella y su hermano de 13 años.



“Entonces, nos pusieron la camioneta que nos acompañó años...Por más que costara

liberar a guerrilleros debían darle prioridad a quienes fueron elegidos en una corporación pública”.



Sebastián Arismendi contó que a sus 4 años madrugaba a escuchar radio esperando a su padre Héctor Fabio. Al cumplir 9 y saber de la masacre dijo que mataría a las Farc, como se los dijo en La Habana. Anotó que al perdonar se sintió libre. Jhon Jairo Hoyos contó que Sigifredo López, sobreviviente, le habló de cómo su padre sufría las caminatas pero no dejaba que nadie le ayudara con la maleta.

Diana Echeverry durante su intervención en la JEP Foto: Archivo Particular

Luz Ángela Zapata, sobrina de Edison Pérez, dice que el dolor no ha pasado. “Mi tío era la razón para todos. Mi abuela lo sigue esperando en Tuluá y a punto de perder la casa”.



Diana Charry dijo que la vida sin su padre Carlos nunca será igual. Natalie Várela, sobrina de Rufino, de 55 años y 11 días en el cargo, habló del dolor al ver su deterioro en videos.



Diego Barragán, hijo de Carlos, espera la verdad. Las familias piden un colegio en la montaña de Florida y Pradera, municipios estigmatizados por la guerra.