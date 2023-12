Familiares de Michel Dayana González enterraron su cuerpo: emotivos momentos en Yumbo

Entre lágrimas, dolor y anhelo de justicia, decenas de personas -la mayoría vestidas de blanco- le dieron la última despedida Michel Dayana González. En el cementerio Parque Memorial La Ermita, de Yumbo, se realizó el entierro de la menor de 15 años.



Al mismo tiempo, en un operativo de control en Villavicencio, Meta, la Policía capturó a Hárold Echeverry, el presunto feminicida de la menor, cuando se desplazaba en una motocicleta.



Al Parque Memorial la Ermita llegaron los familiares y personas más cercanas a Michel, acompañados por una extensa caravana fúnebre que se desplazó desde el Polideportivo del barrio San Judas, en el suroriente de Cali, lugar donde se realizó el velorio y se celebró una eucaristía en memoria de ‘Risitas’ -como afirmaron que la recordarán por siempre sus seres amados-.



A este último asistió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien antes de la confirmación de la captura del presunto feminicida en Villavicencio, insistía en buscar apoyo de toda la ciudadanía: “Convoco a toda la ciudadanía de Palmira, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Santander de Quilichao, municipios del norte del Cauca y del centro del Valle, a que extremen las escuchas, a que estén atentos para dar con el sujeto”, indicó el mandatario esta mañana.



En ese mismo sentido se expresó Genaro González Valencia, padre de la menor: “Él (Harold Andrei Echeverry) tiene que responder por el crimen de mi hija, ese crimen atroz que le hizo a una bebé, a una niña que apenas estaba comenzando a vivir y a disfrutar su vida”, dijo.

Velorio por Michel Dayana González en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

El cuerpo de Michel Dayana González llegó sobre las nueve de la noche del pasado domingo a su barrio. Con flores, velas, globos blancos y morados y una imagen sonriente de ella en lo más alto del escenario, la comunidad dispuso todo en el polideportivo para recibir a la menor que perdió la vida entre la noche de velitas y la madrugada del ocho de diciembre.



En la escenografía relucieron mensajes que también se pintaron en la puerta del taller donde fue asesinada Michel: "las niñas no se tocan. No se matan. Justicia para Michel Dayana".



De igual manera, entre los presentes recordaron los gustos de esta adolescente que había cumplido 15 años el pasado 10 de mayo. “Le gustaba mucho dibujar rostros, imágenes inspiradas o dibujos simplemente expresando lo que sentía. Ella era muy artística", comentaron algunas de sus amigas más allegadas.



Asimismo, pidieron que en el imaginario quede la esencia alegre de Michel Dayana y no la forma en la que acabaron con su sueño de estudiar medicina. "Merece ser recordada como el bonito ser humano que era, la florecita, la estrella de todos".

Velación de la adolescente. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La carroza que llevó el cuerpo de Michel Dayana hasta el cementerio localizado en la Autopista Cali-Yumbo salió pasada la 1 de la tarde del Polideportivo escoltada por personal de la Policía y la Secretaría de Tránsito Municipal. Estos tuvieron que abrir paso por la calle 15 hacia el norte de la ciudad.



La Red de Organizaciones de Mujeres Negras del Oriente de Cali hizo un fuerte llamado para contrarrestar la crítica situación que viven las mujeres jóvenes de esta zona de la ciudad que son blanco de violencias de género.



“El feminicidio de Michel Dayana González reafirma la altísima vulnerabilidad en la que nos encontramos dentro de una ciudad racialmente dividida”.



De acuerdo al último informe del Programa “Cómo Vamos” de la Fundación Alvarice, el oriente de Cali constituye el área con mayores casos de violencia de género, donde las víctimas oscilan entre los 16 y 28 años.



Con el de Michel Dayana, ya son 10 feminicidios que registra la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali en lo corrido de este año.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI