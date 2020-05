Famoso chef está enfermo y atrapado en Venezuela por lío diplomático

El reconocido chef colombiano y rector de la escuela gastronómica y restaurante ‘Cocinarte’, Julio Alberto Mojica Bolaños, viajó el 7 de marzo a la ciudad de Valencia, en Venezuela, para representar al país en la segunda edición del Congreso Internacional de Gastronomía ‘Venezuela bienmesabe 2020’ organizado por la academia culinaria Cegaven. Su regreso al país se vio impedido por la contingencia de la covid-19.

Días antes de su regreso, el gobierno colombiano cerró la frontera con Venezuela, el chef Don Julio permanece en el vecino país sin poder acceder a sus medicamentos.



Es un paciente con diagnóstico de hipertensión y tiene pendiente una cirugía por una hernia con riesgo de convertirse en peritonitis si no se le trata a tiempo, su familia solicita ayuda para cubrir su cirugía y traerlo de regreso.



El hijo del chef caleño, Julio Cesar Mojica, dijo: “En estos momentos, mi papá nos necesita, está pasándola mal, como familia no es mucho lo que hemos podido hacer por él, todos tenemos restaurantes y con esta situación del covid-19, todo se ha complicado”.



(Lea también: ¿Cómo se logra mantener a 367.860 personas sin contagios de covid-19?)



En la escuela y restaurante Cocinarte se cerraron las puertas el 20 de marzo y hasta la fecha no se han vuelto a abrir. Su familia ha hecho un esfuerzo grande por mantener la nómina de los seis trabajadores directos, consideran que la situación se les está saliendo de las manos, ya que tienen compromisos por cumplir y no cuentan con la ayuda o apoyo de ninguna entidad.



Por ese motivo, vieron en la necesidad de acudir a amigos, conocidos y colegas para solicitar un aporte y poder cubrir los gastos que se requieren para lograr la atención y el traslado de Don Julio.

Actualmente, Don Julio se encuentra hospitalizado en la Cruz Roja Internacional en Venezuela y con urgencia debe proceder a una intervención quirúrgica, la cual tiene un costo de mil dólares, sin incluir medicamentos.



“Nosotros estamos solicitando ayuda por las redes sociales, hicimos una ‘vaka’ para traerlo de vuelta, nuestro objetivo es recolectar 2.500 dólares. La semana pasada él iba a viajar pasando por San Antonio de Táchira y después llegar a Cúcuta para cumplir con sus 14 días de cuarentena, pero su salud empeoró, su hernia se le estranguló el 3 de mayo, está hospitalizado y no hemos podido hablar con él” anotó su hijo.



(Le recomendamos nuestra galería: Top ocho: los animales que causan más muertes por año en Colombia)



Antes de que la salud de Don Julio empeorara, la academia de culinaria en Venezuela les brindó un espacio para pasar la cuarentena a los chefs latinoamericanos que fueron invitados al congreso. Sin embargo, los chefs mexicanos, argentinos y cubanos pudieron regresar a sus países porque tienen una relación diplomática con Venezuela. En cambio, los chefs de Paraguay y de Colombia no.



Para quienes deseen aportar económicamente con los gastos de la cirugía de Don Julio, lo puede hacer por medio de la ’Vaka’ que organiza la familia del chef, su hijo menciona que la transferencia se puede realizar a la siguiente cuenta de ahorros: 73541934704 Bancolombia, a nombre de Julio César Mojica, CC. 1130622244. También contactarse por Whatsapp: 314777330.

CALI