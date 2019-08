Papá de Yuliana rompe silencio tras fallo a favor de los Uribe Noguera

Luego de que un juez de Bogotá declarara inocentes a Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos del confieso asesino de Yuliana Samboní, la familia de la pequeña dice que solo espera justicia.Juvencio Samboní, padre de la niña, una vez conocida la sentencia a través de medios de comunicación, se declaró indignado con esta y dijo que hay impunidad con el caso.

“La decisión tomada por el juez no es justa, lo correcto era que al menos pagaran si tenían algo que ver”, dijo el hombre desde su humilde vivienda ubicada en la vereda El Tambo, municipio de Bolívar (Cauca).



Argumentó que él, al igual que su familia, cree que los hermanos encubrieron el secuestro de su hija esa tarde del domingo 4 de diciembre de 2016, pero no se presentaron suficientes elementos para concluir que existió una conducta ilegal por parte de los procesados.



“Creemos que probablemente tuvieron algo que ver, pero lastimosamente no hay pruebas y así nada se puede hacer, de esa forma uno no puede pedir que los condene”, anotó.



Así mismo,,señaló que la decisión era de esperarse, ya que ellos cuentan con muchos recursos y siempre van a ser absueltos por la ley.

Frente a la apelación que presentará la Fiscalía por la decisión del juez, dijo que están a la espera de qué decisión tomará el ente investigador.



Este viernes, los Uribe Noguera fueron absueltos de los delitos de encubrimiento, favorecimiento y ocultamiento de información en el secuestro, violación y asesinato de la menor de siete años por parte de Rafael Uribe Noguera, pues se consideró que existen evidencias que demuestren que intentaron entorpecer la acción de la justicia o favorecer a su hermano.



"Las pruebas deben ser suficientes para despejar cualquier tipo de duda razonable, el fallo no puede basarse en pruebas de referencia", aseguró el juez del caso al entregar uno a uno sus argumentos.

POPAYÁN