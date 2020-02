Habla familia de colombiano que decidió quedarse en Wuhan

El único hermano de Néstor Julián Vélez Grisales comentó que este siempre ha sido una persona muy "centrada, inteligente, que sabe tomar muy bien sus decisiones". Afirmó que si su hermano menor decidió quedarse es porque sabe que lo puede hacer sin arriesgar su estado de salud. Los Vélez Grisales son de Cali.

"Con Néstor Julián estamos en permanente comunicación. Ya sabíamos de la decisión de él, de quedarse debido a que quiere terminar sus estudios", comentó John Edward, quien reveló que cuando comenzó la alarma por el coronavirus, a Néstor Julián le ofrecieron trasladarlo a otra ciudad pero quiso permanecer en Wuhan.



John comentó que sus padres viven en Chile desde hace varios años y que también apoyan la decisión de Néstor Julián, de 20 años, estudiante de Negocios Internacionales, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei.



Cabe recordar que un grupo de colombianos, que vive en Wuhan, será traído a Colombia mañana en un avión de la Fuerza Área Colombiana.



"Estamos de acuerdo en la decisión que él tome. La situación la sabe el que la vive. Él está allá, a él le parece y según lo que ve, se siente seguro allá. Hoy ve que el tema lo están manejando mejor. Me ha contado que en los hospitales han avanzado con los diagnósticos y han avanzado en los tratamientos. Dice que hay más contagiados, pero la atención es mejor", señaló John.



A la pregunta de si considera que su hermano podría estar muy relajado con el tema, John dijo que "si yo le veo tranquilidad a él, es porque la debe tener. Si él de verdad no está preocupado, alarmado, es porque no le ve necesidad. Te aseguro que si él hubiese estado alarmado, su decisión habría sido regresar".



Néstor Julián se graduó del Instituto Nuestra Señora de la Asunción (Insa), en el barrio Andrés Sanín. Está becado en la universidad donde estudia. Habla inglés y viajó con conocimientos de mandarín, gracias a un profesor que estudió en la misma universidad.



Los planes de este joven caleño, según su único hermano, es quedarse en Wuhan porque quiere terminar su carrera y hacer varias especializaciones en la misma universidad. Además, tiene una novia china, de la cual está separado en estos momentos porque ella viajó a su ciudad natal a pasar las festividades del año chino.

