Habla la familia de hincha asesinado previo a clásico en Cali

Con una caravana de allegados e hinchas del América fue despedido el féretro de Andrés Carvajal Escobar, quien fue asesinado el sábado cerca del llamado Terminalito, en la salida de Cali a Palmira, en el norte de la ciudad.

“Ya no más, muchachos, dejemos esa violencia”, pidió una tía del Andrés Carvajal, pintor de carros, cuyo féretro salió desde el barrio Olímpico de Palmira al Cementerio Central.



Los familiares dijeron que tanto el menor de edad como los mayores que participaron en el ataque deben pagar en prisión. "No puede ser que vayan a deja libre a quien lo acuchilló en el suelo", dijeron.



Lorena Carvajal, hermana del joven, dijo que él aprendió a pintar y ayudaba a una tía en un taller, pero era independiente. "Mi hermano salió de Palmira porque un amigo lo invitó a su cumpleaños en Cali. El ataque fue cuando recién se había bajado e iba caminando por El Terminalito".



En ese sitio coincidió con hinchas del Cali que esperaban bus para ir al estadio del Cali, a mitad de camino a Palmira.



La familia se enteró del ataque cuando un vecino vio el video y les avisó que había atacado a Carvajal. Les duele que no se le haya prestado auxilio cuando estaba herido.



Ante un Juzgado Tercero de Adolescencia e Infancia, un menor de edad se declaró responsable. Por ello podría tener una pena que en cuatro años le dejaría en libertad y a los dos años sería beneficiario de detención domiciliaria, si tiene buen comportamiento.



El exfutbolista Faustino Asprilla ,en un video, criticó a la Dimayor, y al presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, por permitir que se jugara el partido después de que se conoció el suceso.

"Solo piensan en la plata", dijo el Tino, quien incluso le pidió la renuncia al directivo:

Disputas en redes

A través de redes sociales ha surgido el debate en torno a la posición de la Dimayor, pues la entidad, en cabeza del presidente Jorge Vélez, señaló que “el incidente no fue en el estadio, ni siquiera cerca...es asunto de seguridad urbana y no tiene nada que ver con el fútbol”.



Además, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, criticó las supuestas provocaciones que entre las cuentas de ambos equipos se dieron antes y después del partido.



El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo que revisarán el tema. También, el Comité local de Fútbol.

CALI