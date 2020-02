'Mi esposo está preso en Wuhan y desde hace un año no sé nada de él'

En Wuhan, la ciudad de China donde surgió el coronavirus que ha provocado la muerte de 361 personas, el Gobierno de Colombia ha localizado a 14 connacionales y busca traerlos al país. Sin embargo, un compatriota no está en esa lista: el caleño Héctor Fabio Osorio García, quien desde hace siete años está preso en una cárcel de esa ciudad por tráfico de drogas.

En la capital del Valle del Cauca vive la esposa de Osorio, Martha Rodríguez, quien está angustiada por la falta de noticias acerca de él. Desde hace más de un año, cuando Luis Roa, excónsul de Colombia en Wuhan, le informó que visitó a Osorio y lo vio desesperado por si situación y con problemas de salud, Rodríguez no ha vuelto a saber nada de él.



"​No, absolutamente nada. Entiendo que (en esa cárcel) como que son muy estrictos en las normas de higiene, pero no sé nada. No sé si lo movieron", afirmó Rodríguez, quien ahora más que nunca está preocupada por las condiciones generales en que está su esposo, quien fue condenado a pena de muerte, con suspensión a dos años.

Incluso, Rodríguez teme por la vida de su esposo por dos motivos: primero, porque la Cancillería de Colombia no le ha vuelto a dar razón de él desde el cambio de Gobierno Nacional y porque Osorio, en medio del desespero por su situación, le pidió a las autoridades chinas que hicieron efectiva su condena a pena de muerte. Eso le dijo el cónsul a Rodríguez hace más de un año.



Y es que Osorio, quien tiene 49 años, es según su esposa, el único latinoamericano recluido en esa cárcel, no tiene con quien interactuar y no ha aprendido el mandarín. Las únicas ocasiones en que pudo dialogar con alguien que hablara español fueron cuando lo visitaba el entonces cónsul Roa.



"Como tampoco hay un intérprete del español, no le pueden ni entregar mis cartas y él tampoco puede enviar nada. Yo le mandé unos libros y no los puede recibir. Según me explican, si el intérprete no hace la consulta de lo que le ha de llegar, no le permiten el acceso a nada", explicó Rodríguez.

"Total incertidumbre, tú no te imaginas la incertidumbre. Cuando iban a firmar el convenio de la repatriación (entre Colombia y China, firmada el año pasado), escribí una carta y se la entregaron a Carlos Holmes Trujillo, cuando él era canciller, pero no sé que pasó con eso", comentó la mujer.



En China hay cerca de 217 colombianos presos. En julio del año pasado, el Gobierno Colombiano y autoridades de la República Popular China acordaron un mecanismo de devolución de condenados pero solamente por razones humanitarias.



La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia registra 80 colombianos presos en China: 54 en Guangzhou, 18 en Pekín, 8 en Shanghai y 57 en el territorio autónomo de Hong Kong.



