El accidente en el que un tractocamión chocó con otros cuatro carros dejó en luto en Cali a las familias Cardona y Chaparro ante la muerte de una pareja y una menor de edad.



Andrea Bejarano, madre de la niña, pidió ayuda para la repatriación de los cadáveres porque no disponen de recursos ante los costos de ese trámite.



De acuerdo con información preliminar, varios vehículos llegaban al peaje de Zacatecas, Estado del centronorte de México, al noroeste de Ciudad de México.



Por ese territorio viajaban en un vehículo Carlos Andrés Chaparro, de 37 años, su compañera Sugey Cardona, de 47 años, y la nieta de ella, María José Bejarano, de 12 años, residenciados en Cali, capital del Valle del Cauca.



Por razones que no han sido establecidas, un vehículo de carga se fue sobre otros cuatro vehículos. En el impacto murieron cinco personas, entre ellas los tres colombianos.

Andrea Bejarano clama ayuda por tres allegados muertos en México. Foto: Archivo particular

Andrea Bejarano, madre de la niña, implora ayuda para que sus familiares sean traídos a Colombia porque no disponen de recursos para la repatriación de los cadáveres.



Ella recuerda que su hija le dijo: 'los amo demasiado a tí y a mi hermano'.



"Saber que no puedo estar allí, que no puedo traerlos es un dolor muy grande", dice.



Sugey Cardona la mujer fallecida en México, es recordada como una mujer luchadora y guerrera por su hija y su nieta, a quienes levantó a punta de tesón.



Chaparro era su compañero sentimental, en medio de una familia trabajadora y sencilla del suroriente de Cali.



Para cualquier contacto y apoyo a la familia está el celular 3164883106.

