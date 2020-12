En Sandona, Nariño, Policía capturó a falso sacerdote

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 38 años de edad que engañaba a la comunidad del municipio de Sandoná, en Nariño, haciéndose pasar como sacerdote.

El falso cura hace más de tres meses venía efectuando actos religiosos en esa localidad del occidente del departamento, en los que producto de las generosas limosnas que le entregaban los feligreses, se lucraba para su beneficio personal.



En el momento de su captura por los uniformados vestía un alba sacerdotal de color blanco y se encontraba en una vivienda del barrio San Francisco, cuando visitaba a una familia que lo había invitado para celebrar una misa.



El Departamento de Policía Nariño a través de un comunicado informó que “mediante labores de patrullaje, revistas a sectores de comercio, registro y solicitud de antecedentes a personas, se logra la captura en flagrancia por el presunto delito de falsedad personal, de un sujeto de 38 años de edad, quien se hacía pasar por sacerdote”.



Una de sus prácticas para atraer a los creyentes era el uso de un bafle, con el cual los invitaba a participar de sus supuestos actos religiosos, en los que les pedía el dinero en efectivo.



Los miembros de la institución cuando procedieron a solicitarle una identificación que lo acreditara como sacerdote, el sujeto se mostró muy nervioso y debió reconocer que no lo era.



El organismo de seguridad tras conocer el caso y comprobar las sospechas de la comunidad indicó que “este ciudadano no portaba el carnet presbiteral de la Diócesis o de alguna comunidad religiosa que lo certifique o acredite como sacerdote o miembro de la misma”.



Las autoridades le imputaron al falso religioso el delito de presunta falsedad personal, al tiempo que fue puesto a disposición de la Fiscalía local.



Ante este hecho la Alcaldía de Sandoná y la Diócesis de Pasto solicitaron a la ciudadanía que cuando observe que personas sospechosas adelantan actos u oficios religiosos, no se preste a los engaños y de inmediato avise a las autoridades competentes.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto