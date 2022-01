Hay luto en la familia del fútbol vallecaucano por la muerte del exarquero Héctor, ‘La sombra’ Martínez, tras padecer por más de una década un cáncer de tiroides.



A pesar de haber disputado emotivos compromisos con las cerca de diez camisetas que vistió en el fútbol colombiano durante la época de los 50 y 60, el exguardameta vallecaucano no pudo ganarle esta partida a la muerte.

Hace unos meses ‘La sombra’ le había comentado a FUTBOLRED que no recibía pensión, incluso, reconoce que en “esa época no sabía que había pensión ni tampoco sé que hicieron la plata que nos sacaban, ningún club me ha dicho ‘tenés derecho a pensión’”.



“No me duele decirlo, estoy de posada donde mi hija Yormari hace tres meses en el barrio Bretaña. Me defendí hasta donde pude haciendo lechonas, pero ya no estoy en condición”, había comentado Martínez.



Lamentamos el fallecimiento de Héctor 'la Sombra' Martínez, exarquero de nuestra institución. Expresamos nuestra solidaridad y más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/mqvgO02XhW — América de Cali (@AmericadeCali) January 28, 2022

En el balompié colombiano empezó a figurar en el año de 1954 cuando logró convertirse en el guardameta con la portería menos vencida en el año de 1954 con el Boca Juniors de Cali. Apenas recibió tres tantos en toda la temporada.



De esta manera se consagró como uno de los mejores guardametas del fútbol nacional entre los años 50 y 60.



‘La sombra’ Martínez también tuvo un paso por los equipos de la ciudad: América y Deportivo Cali, así como también en Cúcuta, Bucaramanga, Quindío, Tolima, Medellín, Pereira y Once Caldas”.

“Sombra” Martinez,disputó 174 partidos. Alegre,cantante de música tropical, seguidor de Pablo Centurión,arquero Paraguayo de quien fue suplente y aprendiz.

El auxiliar en la foto de Quindio 1974, es Ovidio Rendón.Martinez, caleño,se gozo la vida como pocos. Paz en su tumba. pic.twitter.com/6qnsQJsIup — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) January 28, 2022

A través de redes sociales, el reconocido periodista deportivo, Hernán Peláez, destacó que el exarquero que tenía 88 años de edad disputó 174 partidos.



“Alegre, cantante de música tropical, seguidor de Pablo Centurión, arquero Paraguayo de quien fue suplente y aprendiz. El auxiliar en la foto de Quindío 1974, es Ovidio Rendón. Martínez, caleño, se gozó la vida como pocos. Paz en su tumba”, agregó.

