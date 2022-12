En la noche del sábado 17 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Arturo Corchuelo, uno de los productores audiovisuales que dejó huella en la televisión vallecaucana.



“La Familia Telepacífico lamenta el fallecimiento de nuestro querido y destacado productor Arturo Corchuelo, quién realizó un aporte fundamental con sus realizaciones en los 34 años de Telepacífico. Fortaleza a su familia, hijos, hermanos y todos quienes lo recordaremos”, publicó en redes el canal regional Telepacífico, en el cual trabajó por más de tres décadas.

✝️🕊La Familia Telepacífico lamenta el fallecimiento de nuestro querido y destacado productor Arturo Corchuelo;quién realizó un aporte fundamental con sus realizaciones en los 34 años de telepacífico.Fortaleza a su famila, hijos, hermanos y todos quienes lo recordaremos. pic.twitter.com/cbABuVAr8R — Telepacífico (@TelepacificoTV) December 17, 2022 placeholder placeholder

“Falleció hoy en Cali un grande de la TV regional: Arturo Corchuelo, profesional, creativo y gestor, lo mismo que un gran señor. Mi abrazo solidario a doña Gloria, su esposa, y a sus hijos”, lamentó Fabio Larrahondo, periodista y realizador del canal regional.



Adiós a uno de los primeros corresponsales de televisión en Cali

Arturo Corchuelo se formó de manera empírica en los medios de comunicación. Conoció todo el proceso de realización audiovisual desde abajo, desde el mismo momento en que empezó a cargar cables para la Radio y Televisión Italiana (RAI) durante el cubrimiento de la visita del Papa Pablo Sexto en la ciudad, en agosto de 1968.

Arturo Corchuelo creó destacadas producciones en Telepacífico. Foto: Archivo particular

Aunque varios de sus familiares ya habían estado en medios, incluso, fundado Inravisión, Arturo Corchuelo se la jugó por escribir su propia historia.



Al programa ‘Historias en bicicleta’, de Telepacífico, le contó que empezó a hacer cámara un día en que uno de sus amigos, Aurelio Grimberg, quien manejaba las grabaciones en el Deportivo Cali, le dio un chance para grabar un partido. Aunque no tuvo la mejor experiencia por el manejo de equipos, supo superarse y salir adelante.



También fue el primer corresponsal para diferentes noticieros e informativos de la ciudad.



“Me encontré con un amigo de Bogotá, Jaime Soto, que era el director de Contra Punto. Me dijo ‘Arturo, vos que estás radicado en Cali por qué no nos haces corresponsalía desde allá, hay una periodista que es María Cristina Alarcón, te contactás con ella y cubres la Feria de Cali”, relató Corchuelo al programa de TV.

Arturo Corchuelo, uno de los primeros corresponsales en el Valle de TV. Foto: Archivo particular Arturo Corchuelo, uno de los primeros corresponsales en el Valle de TV. Foto: Archivo particular

Aseguró que esta experiencia le sirvió para prepararse y ser corresponsal para otros medios y espacios informativos nacionales.

“Cuando ya empecé esa tarea de corresponsal me llamó Álvaro Gómez, el hijo de Álvaro Gómez, que era el director del Noticiero 24 Horas y me dijo ‘Arturo, necesitamos que seas corresponsal, que seas reportero, que hagas entrevistas…’”, dijo.



Arturo Corchuelo también participó en la creación del canal regional Telepacífico, incluso, participó junto a Pascual Guerrero en los estudios de factibilidad para darle vida al canal. También en los talleres y capacitaciones de aquellas personas que empezaron a operarlo.



Años más tarde, con su programadora Corchuelo TV entró a ser parte de la producción del canal junto con sus hijos, con los que logró edificar proyectos importantes para la región.

