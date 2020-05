Luto en mundo del baile y bohemia por muerte de colombiano en EE. UU.

La muerte del empresario, coreógrafo y bailarín, de 59 años, se presentó en Nueva York y causó dolor entre los vallecaucanos que recuerdan sus pasos como bailarín de tango y fundador del ‘Viejo rincón’ en Cali y ‘La barraca de Lorena’ en Bogotá.



Fue reconocido con la pareja de baile de Wilman y Maite, también porque en sus establecimientos se dio paso a los espectáculos musicales en los años 80 y 90.

Wilman Sánchez Cabrera, nacido el 17 de enero de 1961, desde la juventud se fue a estudiar música y danza en el Instituto Popular de Cultura (IPC) en Cali, donde se especializó en danza folclórica.



Luego entró a estudiar contaduría y administración de empresas en la Universidad Javeriana, donde se desempeñó como profesor de danza.



Al conformar la pareja Wilman y Maité Jaramillo se convierten en los primeros colombianos en ganar un Campeonato Mundial de Tango.

Pasaron durante casi dos décadas por varios países (Argentina, España, Inglaterra y Estados Unidos) y compartieron un proyecto que se hizo reconocido en la calle Quinta de Cali. Wilman y Maité fundaron en 1987 el ‘Viejo rincón’, donde se dieron las primeras semillas de las revistas musicales.



Desde 2002 se fue a Bogotá, donde montó 'La barraca de Lorena', con el nombre de la cantante Lorena Urrea, quien fue su compañera y madre de un hijo.



En los últimos cinco años, Wilman Sánchez Cabrera, padre de dos hijos, se radicó en Queens, en Nueva York. Allí estaba como gerente de una cadena de restaurantes, hasta finales de marzo cuando se sintió enfermo.

Con el paso de los días, fue diagnosticado con coronavirus y quedó recluido en el Long Island Hospital de Nueva York.



Juan Carlos Sánchez, empresario y uno de los cinco hermano de Wilman, dice que él marcó historia en el entretenimiento y espectáculos en Cali al abrir puertas a bailarines y cantantes.



Lorena Urrea, cantante de Delirio, vivió 28 años con Wilman, con quien tuvo su segundo hijo, Nicolás. Ella lo refiere como un artista y emprendedor y gran compañero y padre.



Maité, con quien se consagró en el baile, dice que siempre llevará la imagen de un emprendedor, soñador y artista inolvidable.



Yeni G. Sánchez le escribió: "No hay palabras para despedir a un hombre tan lleno de vida, tan entregado a todo lo que se dedicaba...nos diste la mejor crianza a tus sobrinos e hijos.. Infinitas gracias tío, nos dejas un inmenso dolor y más al saber que tu partida no era la merecida, me parte el alma no poderte ver una última vez pero estoy tranquila porque me pude despedir anoche y recordarte que siempre vas a ser el orgullo de los Sánchez... Desde el cielo nos cuidas junto a los viejos y mi Erickiki.. I’ll forever (sic)".

