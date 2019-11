Extraño asalto a un sacerdote en el nororiente de Cali

El asalto al sacerdote Héctor Fabio García fue denunciado por feligreses del barrio Las Ceibas.



Medios de comunicación aseguraron que el robo habría sido tras pedir respeto al derecho de protesta, pero el religioso dice que no ha hablado de ello con sus superiores en la Iglesia Católica.

Los hechos se registraron durante el viernes cuando el padre Héctor Fabio García se encontraba en inmediaciones de su parroquia en Las Ceibas, sector de estratos 2 y 3 de la ciudad.



De acuerdo con el primer reporte, lo interceptaron tres personas que le despojaron de un celular y los ahorros de la parroquia. El sacerdote no confirmó versión en la que se dice que los asaltantes lo tildaron de 'cura guerrillero'.



"Fue un robo y no pasó más", dijo el padre García, quien señaló que no resultó agredido en el acto delictivo.