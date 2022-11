La familia y los vecinos intentan repatriar el cadáver de la joven Angie Melissa Gómez, nacida en Cali, que viajaba de regreso desde Chile, pero se le cruzó un confuso incidente en el que salió arrollada por un bus en una carretera peruana.

Hace poco más de un año, Angie Melissa Gómez decidió buscar horizontes fuera del país. Vivía en Belisario Betancur, un barrio que se forjó entre habitantes de estratos populares, al lado de sectores como Villa del Lago, en la comuna 13 de Cali.



Al viajar dejaba en casa a su mamá Paola Gómez, a su hermana Yesika y a su adoración, una hija entonces de 7 meses. La meta era conseguir trabajo en ese sueño que es ahora llegar a Chile, cuenta Sandra Cifuentes, amiga del barrio caleño.



Angie, de 23 años cumplidos en septiembre pasado, no perdía la nostalgia de su casa y por su bebé. Los meses no eran sencillos para su estadía.



A comienzos de este noviembre decidió emprender viaje de regreso. A su lado iría quien sería su pareja sentimental, según lo que sabe su familia.



Eran las 4:30 de la madrugada del 3 de noviembre, Angie caminaba por la berma de una recta del camino hacia Arequipa, la ciudad más poblada del Perú.



El buscama que arrolló a Angie Melissa Gómez en Perú Foto: Toma de video

En una situación que resulta confusa, la colombiana resultó atropellada por un buscama, de dos pisos, en un servicio de transporte público que se mueve entre Lima y Arequipa.



El impacto del carro con la joven se refleja en el vidrio panorámico, lado izquierdo, del frente del bus, de acuerdo con un video.



Desde Perú, una mujer hizo contacto con la familia en Cali y les contó la tragedia. Angie Melissa murió en ese asfalto, según fotos que le allegaron a la familia.



Los dolientes empezaron a buscar recursos para ir al vecino país. Con el apoyo de vecindario, la mamá Paola Gómez y la hermana Yesica sumaron para el tiquete de ida hasta Perú.



Ellas perdieron el vuelo, pero según su amiga Sandra, no les quisieron devolver el dinero porqueel tiquete era solo de ida. Entonces viajaron en bus, desde el martes 8 hasta el sábado 12 de noviembre.

Sitio de la muerte de Angie Melissa Gómez en Perú Foto: Archivo particular

Solo el lunes 14 de noviembre pudieron entrar a la morgue para verificar la muerte de la hija y hermana, a la que recordaban por su apego al barrio, el amor a su hija y al equipo América.



Los costos de repatriación del cadáver fueron estimados, inicialmente, por una funeraria en 17 millones de pesos. Después encontraron una oferta de 10 millones.



Una gestión ante la Cancillería permitiría agilizar el regreso del féretro. Anoche se estaba a punto de concretar ese traslado.



Sandra Cifuentes, quien tiene una alcancía para aportes solidarios, dice que madre e hija pasan hasta apuros para alimentarse y no han asegurado recursos para el retorno. Para contactos está el celular 3225975825.



Los allegados y vecinos piden que la muerte de Angie Melissa no se quede sin aclarar porque les parece confuso el incidente en el que perdió la vida fuera de su país.



En redes se lanzan versiones sobre que a ella la empujaron al paso del bus, pero eso no está aclarado. Dicen que no se van a callar para que la muerte de la hija, hermana, madre y amiga no quede cubierta por las dudas.

