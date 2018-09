Extorsiones a consultorios a cambio de evitar controles en el Valle

Las autoridades tienen conocimiento sobre dos casos que fueron dados a conocer en forma oficial y por uno de los cuales se exigieron 12 millones de pesos.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca denunció "supuestos casos de extorsión a personal administrativo de consultorios y clínicas de la región, con el propósito de suspender las visitas de control e inspección que realizan periódicamente a estos sitios".



"Serían personas inescrupulosas que solicitan dinero a prestadoras de salud en el departamento para suspender las inspecciones de vigilancia que adelantan las autoridades en aras de garantizar un buen servicio y hasta la vida de pacientes y usuarios de los centros médicos. Los cobros se estarían realizando cada seis meses, días antes de una visita supuestamente proyectada", dijo la titular de esa dependencia, María Cristina Lesmes..

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle Foto: Archivo

La funcionaria precisó que “para que la Secretaría Departamental de Salud no haga las visitas, están cobrando semestralmente cuatro millones de pesos por no hacer la visita, algo que por supuesto es una práctica ilegal que condena la Gobernación".



Explicó que los controles a las clínicas, consultorios y demás centros asistenciales son programados en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud una vez al año. Ya se tiene un cronograma de trabajo semanal que es sigilosamente tramitado por las autoridades que participan en las acciones.



La Secretaría tiene tres grupos de vigilancia y control dedicados a visitar las prestadoras de salud, los cuales, en promedio, hacen 20 registros semanales. El 20 por ciento de los sitios inspeccionados son sancionados por irregularidades.



"Las visitas se programan cada ocho días y ni yo podría decirles hoy quienes son las personas que vamos a visitar la semana entrante, porque las hacemos siempre de manera aleatoria, no tienen por qué pagar los prestadores para no hacer la visita, cuando la visita está programada se hace”, anotó.



Lesmes llamó a cumplir con todos los requisitos exigidos por el Gobierno nacional para prestar los servicios de salud. Además, convocó a que asistan a las asesorías técnicas que ofrece la dependencia y evitar este tipo de hechos de corrupción, que ya están siendo investigados por los entes correspondientes.



En ese sentido, instó a estar al día con todos los procesos y requisitos de habilitación que exige la 2003 (resolución del Ministerio de Salud), para ello la Secretaria Departamental de Salud, tiene los días viernes para hacer la asistencia técnica a todos los prestadores y que no tengan la necesidad de contratar a funcionarios externos para que hagan esa tarea, todos los viernes, todo el equipo está disponible para atenderlos.