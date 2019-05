Investigan denuncia de exreina por acoso con multa de tránsito en Cali

La modelo, reina de la panela 2018 y universitaria dio a conocer un mensaje a través de una red social sobre acoso por parte de un agente de la Secretaría de Movilidad.



Esa entidad le informó que se abrirá una investigación disciplinaria. Hasta ahora no se conoce la versión de los guardas.

María Camila Valencia cuenta que salió de su casa antes de la hora fijada en Cali como restricción para los vehículos, de acuerdo con los últimos dos dígitos.



"Por equivocación salí 10 minutos antes de que se cumpliera el pico y placa, dos guardas de transito me pararon a 1 cuadra de mi casa. Pasé mis papeles y fueron amables al explicarme la razón de mi multa y yo estuve de acuerdo en que cometí una infracción", escribió.



Ella narró que "uno de los agentes se alejó a realizarme la multa y el otro se quedó a decirme que "ellos ya habían dicho qué iban a hacer pero que yo buscará a ver qué podía hacer" (yo estaba sola y me puse a llorar). Él me decía que hiciera algo para ayudarme y yo llorando le dije que solo tenía 10.000 pesos, entonces él me respondió que Yo Era Mujer, Que Las Mujeres Nis Podíamos Poner Creativas Para Ayudarnos".



La modelo considera "increíble cómo personas que deberían cuidarnos, nos hacen pasar por un momento tan incomodo al insinuarse de esa manera. Al ver que no tenía plata me pidió que me pusiera creativa en repetidas ocasiones".



Anotó que se fue con la multa y la pagó, aparte de hacer un curso en la Secretaría pero anotó que no quería quedar callada para que no les pase a más mujeres.

Por redes, el jueves, escribió que "así como se publican las cosas negativas también siento que es pertinente publicar lo positivo de la situación vivida...En menos de 24 horas ya me había respondido por redes sociales: Secretaría de Movilidad de Cali y Alcaldía de Cali".



Cuenta que también la llamó el secretario de Movilidad, William Camargo, a disculparse y a compartirle los mecanismos por los que se puede llegar a sancionar. "Esto es una pequeña muestra de que sacando a la luz lo que nos ocurre se pueden buscar soluciones desde la institucionalidad. Gracias a todos los que me han apoyado en esta situación".