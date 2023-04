Dentro del amplio sonajero de la baraja de precandidatos que aspiran alcanzar la alcaldía de Cali, el empresario y expresidente del América de Cali, Tulio Alberto Gómez Giraldo, figura como una de las grandes alternativas para llegar al primer cargo de la capital del Valle del Cauca.



Sacar del descenso al emblemático América de Cali, evitar la catástrofe de empleabilidad al darle nueva vida a negocios en quiebra, como La 14 y La Arepería, y abordar temas de ciudad con un tono cordial y cercano al caleño de a pie, son algunas de las tantas razones que tienen al creador de la cadena de almacenes Súper Inter, en el radar político de una ciudad con necesidades urgentes por atender.



Sin embargo, en los últimos meses, el hombre que se ha ganado el cariño de muchas personas y que pareciera estar distante de la política tradicional, no podría aspirar al cargo que ocupa hoy en día el médico Jorge Iván Ospina Gómez.



Según un grupo de juristas, Gómez Giraldo se encuentra inhabilitado por haber contratado con una entidad pública, en este caso, la alcaldía de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación.



El abogado Luis Guillermo Duarte Escobar realizó un análisis sobre la situación inhabilidad de Tulio Gómez y a través de un documentó indicó que “es pertinente señalar que el Artículo 37 Ley 617 de 2000 modificó el Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificando el régimen de inhabilidades para ser Alcalde Municipal”.



De esta manera, el Artículo 95 reza: “Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (...) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.



Así mismo, el abogado detalla: “Quien, dentro del año anterior a la elección haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.



“El ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo en su calidad de Representante Legal del América de Cali S.A. en Reorganización suscribió con la Secretaria del Deporte de la ciudad de Santiago de Cali el Contrato No. 4162.010.26.1.3399-2022, cuyo objeto consiste en el aprovechamiento económico de un local comercial identificado con el No. 5 en la Tribuna Occidental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero del Distrito de Santiago de Cali, para el ejercicio de una actividad comercial la cual consiste en la venta de artículos fabricados y/o distribuidos por el América de Cali”, detalla el documento del jurista.



Según el abogado, se configuran tres elementos que determinan la inhabilidad:

1. Elemento temporal (limitado al año anterior a la fecha de elección).

2. Elemento material u objetivo (elemento territorial).

3. Un elemento subjetivo. Relacionado con el interés propio o de terceros.



A principios de este año, el máximo accionista del club le había manifestado a EL TIEMPO sobre el apoyo que diferentes gremios le han manifestado su respaldo para que se lance la alcaldía de Cali.



"Lo he venido pensando pero aún no me he decidido, la verdad. No estoy desesperado por llegar a la Alcaldía, si aparece un buen candidato que trabaje para la ciudad prefiero apoyarlo, pero si decido lanzarme de candidato, lo haría por firmas para no amarrarme a ningún político", declaró Gómez sobre las informaciones de prensa.



Agregó: "Necesitamos recuperar Cali, que tengamos seguridad, orden, movilidad, arreglar la malla vial, el desempleo, etc. Hay que proyectar la ciudad a largo plazo. En el 2036, Cali cumplirá 500 años y debemos tenerla muy bien", añadió sobre el sentir que podría inspirar su candidatura política.

JOSÉ ANTONIO MINOTTA HURTADO

