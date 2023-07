Hasta este 15 de agosto estará abierta al público la exposición 'Venga esa mano, país', una recopilación fotográfica de Nelson Villegas sobre la vida y la labor política y social del excandidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa en Cali.

La exposición se encuentra en la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, en el centro de la capital del Valle.



“Para mí esta exposición significa mucho. Estuve al lado de Bernardo Jaramillo Ossa los últimos meses de su vida porque fui asignado por el periódico 'Voz' para cubrir su campaña electoral a la presidencia de la República. Descubrí en él a un ser inteligente, noble, con un buen sentido del humor, tanguero, sensible a las problemáticas sociales y con ganas de cambiar este país...”, señaló Villegas.



El nombre de la exposición es una frase muy recordada que encabezaba el afiche verde con el que la Unión Patriótica (UP) hacía campaña presidencial en favor de Jaramillo Ossa.



"Porque Colombia es un sueño de todos", era el otro eslogan en la pieza en la que se veía al entonces líder de la UP con una camisa amarilla lanzando un saludo con su mano arriba.



“'El Testigo', la exposición de Jesús Abad Colorado, me animó mucho. Con él esculqué entre las más de 600 fotografías que le tomé a Bernardo y escogí una treintena de ellas. Estas fotografías deberían estar recorriendo colegios y museos porque es la historia que ha enlutado a este país; y esa historia, haciendo memoria, es la que hay que superar”.



El 22 de marzo de 1990, a las 8:05 a. m., cuatro balas atravesaron su cuerpo, pese a que estaba rodeado por un equipo de 16 escoltas del DAS.



La pareja de Jaramillo Ossa en ese momento, Mariela Barragán, lo recibió en brazos y, según ha contado, escuchó sus últimas palabras: "Mi amor, no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron".



Fabio Cardozo, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, destacó la exposición, la cual tiene entrada libre.



“Esta es una exposición conmovedora, es el martirologio que ha ocurrido en Colombia con sus mejores hijos e hijas. Esto nos llena de nostalgia, tristeza y dolor, pero también nos refuerza la voluntad de seguir adelante abriendo espacios democráticos y luchando por la paz", señaló Cardozo.

