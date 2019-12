Explosión musical en el desfile en la Feria de Cali

Además del río de talento y baile que se apreciará en la autopista Sur durante el Salsódromo, también se escuchará el canto de reconocidas estrellas musicales.

Gilberto Santa Rosa será el invitado internacional y se espera que ponga a cantar a los asistentes con algunos de sus temas más reconocidos.



‘La agarro bajando’, ‘Sombra loca’, ‘La conciencia’, ‘Vivir sin ella’, ‘Yo no te pido’, son sólo algunas canciones que le han dado el título de ‘Caballero de la Salsa’ al talentoso puertorriqueño.



Pero la explosión musical aumentará con la participación de Willy García. El salsero tiene ‘pegados’ temas como ‘Escápate conmigo’ y no pasan de moda ‘Si me faltas tú’, ‘Te amo’, ‘Así es que se baila en Cali’ y ‘Perdón’.



Para completar esta formula musical, que detonará la autopista Sur, se escucharán las voces femeninas de la emblemática Orquesta Canela.



“Enamoró a Luisa, enamoró a Tere, enredó a María y, ahora, conmigo quiere”, dice su tema ‘El mujeriego’, éxito musical que los caleños no olvidan y que no puede faltar en las fiestas familiares y verbenas barriales.



La nómina musical del Salsódromo sigue siendo de lujo y se disfrutará en todo el recorrido, que tendrá alas temáticas y en el que los bailarines ‘azotarán baldosa’.En las versiones anteriores de este evento que inaugura a la Feria de Cali se han presentado orquestas como Grupo Niche, Gran Combo de Puerto Rico, Hermanos Lebrón, la de Oscar D’ León, entre otras.

Tenga en cuenta

Recuerde que hay un tramo de acceso gratuito al Salsódromo en la autopista Sur, entre carreras 44 y 39.





