La Policía Metropolitana de Cali reportó la explosión de un artefacto improvisado de bajo poder en el sur de la ciudad.



El caso se registró en el sector Casa Grande, en el barrio Valle de Lili.



Según la Policía, el estallido sucedió a las 12:10 a. m. de este jueves, 26 de enero.



Por fortuna solo hubo daños materiales y no pérdidas humanas.



"No se encuentran los propietarios en él apartamento, sin más datos, la patrulla informa que llegan al lugar de los hechos y manifiestan que observan la ventana de la residencia afectada por la explosión".



Al sitio se dirigieron uniformados de la Unidad Antiexplosivos con guía canino.



