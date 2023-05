Una mirada al periódico estadounidense The New York Times y su caso exitoso de modelo de negocio en un panorama complejo lleno de presiones gubernamentales, las redes sociales, las ‘fake-news’ y las nuevas tecnologías, se pudo conocer este lunes 8 de mayo, durante el Encuentro Internacional Claep UAO 2023.



Esta cita con la academia y el ecosistema del periodismo nacional e internacional, que empezó en la Universidad Autónoma de Occidente, tuvo en su apertura, como invitado especial a Michael Greenspon, presidente de la SIP y directivo del New York Times, quien en diálogo con Andrés Mompotes, director del EL TIEMPO Casa Editorial, contó algunos detalles sobre el periodismo actual.



Para el experto norteamericano y director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la prensa escrita sigue más vigente que nunca, en un ambiente en el que se asegura que “el papel tiende a desaparecer”.

El director del diario EL TIEMPO, Andrés Mompotes, dialogó con Michael Greenspon, presidente de la SIP y directivo del New York Times. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Para ello, puso de ejemplo algunas de las secciones que demandan más el uso del papel sobre lo digital.

“Hubo un tiempo en el que se decía que todo iba a ser digital, pero en el caso del New York Times, la sección infantil o la de niños solo se hace impresa, debido a que no pueden manipular lo digital o no tienen cierto acceso. También hay otras secciones que solo funcionan en papel”, dijo Greenspon.



Sobre el tiempo de vida que de manera constante, muchas personas le han dado a lo impreso, asegura: “Tuve un jefe que una vez dijo que al periódico impreso le quedaban cinco años de vida, desde ese entonces han pasado 25 años y sigue vigente”.



Además asegura que al menos el 40 por ciento de los ingresos provienen del papel.



En cuanto al sistema de Inteligencia Artificial, Greenspon lo considera “una muy buena herramienta de investigación, pero no muy precisa aún”.



“El periodismo depende de la confianza, de la veracidad, la calidad con la que se hacen las cosas… Estamos muy lejos de que la Inteligencia Artificial sea confiable

Por último, reflexionó sobre el papel de los medios y periodistas en el panorama actual: "Nuestro trabajo como periodistas es mantener el poder confiable, vigilarlo, cuestionarlo y trabajar en la búsqueda de la verdad".



El encuentro va hasta el miércoles 10 de mayo.

Acuerdo para la libertad de prensa

Durante este encuentro también se realizó de manera protocolaria la firma de la Declaración de Chapultepec y Salta, por parte de representantes de la comunidad académica local y nacional.

En la firma de las declaraciones de Chapultepec y Salta están el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Michael Greenspon, directivo de The New York Times, y el rector de la Universidad Autonóma de Occidente, Luis H. Pérez. Video José Antonio MInota, ET ADN pic.twitter.com/PlJSZ9Vmnv — El Tiempo Cali (@ElTiempoCali) May 8, 2023

Entre los firmantes, además de Michael Greenspon, participaron: Luis H. Pérez, rector de la Universidad Autónoma de Occidente; Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP; Juan David Bernal, director ejecutivo del Claep; Jonathan Bock, director de la Flip; Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Ascún y Catalina Jiménez, decana de la facultad de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales de la UAO.



Se debe tener en cuenta que la firma de la Declaración de Chapultepec y Salta compromete a las autoridades a respetar y garantizar la libertad de prensa, incluso, en ambientes digitales.



Presidentes, líderes políticos, periodistas, escritores ciudadanos y académicos del continente, han firmado los acuerdos desde el año 1994, con el fin de que no exista ninguna ley o acto orientado a coartar la libertad de prensa.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI