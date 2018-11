Expertos insisten en la cultura y seguridad para los pacientes en Cali

Doctores, especialistas en gerencia, entre otros campos, se refieren a temas con respecto a la calidad del paciente en la jornada del 'Healthcare Advancement Conference. El objetivo se enfoca en cómo debe ser el trato en las instituciones de salud y seguridad

El healthcare advance conference es una conferencia organizada por la Universidad Internacional de la Florida (Fiu), la 'International Society for Quality in Healthcare' (isqua), la Organización Panamericana de la Salud (ops) y el centro Médico Imbanaco, cuya temática central será los retos en calidad y gestión de riesgos en salud, en latinoamérica.



El doctor Astolfo Franco, director de Garantía de la Calidad y de la atención Médica, del Centro Médico Imbanaco, enfatiza en la gestión de cultura y cuidados en los pacientes. Esa entidad representa al país en el evento



"En este foro encontramos expertos a nivel mundial. Lo que estamos identificando es cuál debería ser el próximo foco para mejorar la atención y calidad de los pacientes," dijo el especialista.



Además, Franco explica que hay discusión de tres ejes principales: la seguridad la atención en la no agresión a los pacientes, la oportunidad de la atención y que los pacientes tengan una experiencia memorable en las instituciones de salud.



Durante las conferencia algunos expertos mostraron ciertas visiones y prácticas que se deben incluir en los hospitales para que los enfermos tengan una buena experiencia desde la organización hasta los nuevos sistemas de innovación.



El doctor Peter Lachman, del International Society for Quality in Health Care 'ISQua', menciona que hay que brindar momentos agradables para los pacientes así se sentirán confortados como si fuera su propia casa.

Los doctores Alejandro Arrieta y Peter Lachman, entre los ponentes internacionales. Foto: Hugo Giraldo. El Tiempo

“Nuestro liderazgo nos permite compartir nuestras experiencias en la construcción y el fortalecimiento de la cultura de la calidad y la seguridad del paciente”, señaló Franco.



De igual manera, el doctor Alejandro Arrieta profesor, de Economía de la Salud de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, explicó la gravedad de la insatisfacción con respecto al servicio en los hospitales.



"Aún hay mucho camino por recorrer en componentes como la calidad y seguridad del paciente. Esta situación se confirmó con un reciente estudio realizado por el BID donde el 70 por ciento de colombianos manifestó estar insatisfecho con los servicios de salud que recibe”, anota el doctor Arrieta, en la conferencia.



La jornada continúa este viernes 2 de noviembre desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m.



CALI