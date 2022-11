Algunas de las principales necesidades para el fortalecimiento del tema ambiental, así como los proyectos que desde diferentes corporaciones regionales se adelantan en el país, fueron algunos de los temas que se abordaron en el foro Aliados por el ambiente, liderado por EL TIEMPO Casa Editorial en el ecoparque Lago de las garzas, en Cali.



(Le puede interesar: Exgerente de Telemedellín anunció su aspiración por la alcaldía de Cali)

Uno de los invitados al encuentro, el director de la Corporación Autónoma General del Valle del Cauca- CVC, Marco Antonio Suárez, aseguró que desde hace varias administraciones de gobiernos nacionales, se han planteado proyectos para sacar adelante el tema ambiental en el Valle del Cauca, sin embargo considera que todo se ha quedado en el papel.



Es por eso que piensa que ya es hora de “menos carreta y más acción”.



Desde que llegamos a la dirección de la CVC, por la situación del río Cauca existe un documento Conpes desde el 2019 y está muy bien elaborado, estructurado, muy bonito, pero sin ningún recurso. Uno ve que pasan los gobiernos y llegan y dicen ‘salvemos el Cauca, salvemos nuestros ríos’, pero dónde están los recursos, donde están los aportes, cómo lo vamos a hacer”, comenta.



Suárez es enfático al pedirle al Gobierno nacional “acciones concretas”.



(Además: Denuncia: intentaron matar a padre de uno de los niños asesinados en Llano Verde)



“Necesitamos mejorar la segunda fase de la Ptar Cañaveralejo en Cali, que es la que trata las aguas residuales. Eso vale casi un billón o 1.5 billones, por qué el gobierno no nos ayuda con eso. Nos angustia que pasa el tiempo y nosotros vamos en un jet y por acá no han arrancado”, agrega.



Por su parte, Olga Lucía Alfonso, directora general Corporación autónoma regional del Tolima Cortolima, considera importante que el sector del medioambiente debe ser prioritario para tener las transformaciones que se buscan desde el Gobierno nacional.



“Mientras este sector no sea prioridad realmente en los presupuestos no solamente de la Nación, sino de los entes territoriales y por supuesto, de las corporaciones, no será posible la transformación ni resolver las problemáticas, no será posible ordenar el territorio interno en los procesos internos de preservación y conservación”, asegura Alfonso.



(También lea: $5 mil millones, las pérdidas diarias por los cierres en la vía a Buenaventura)



Entre tanto, Para Hecney Alexcevith Acosta, presidente de Asocars y director general Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, es importante el fortalecimiento de la autonomía que tienen las corporaciones regionales, porque “los recursos son propios y se reinvierten permanentemente en nuestras regiones con los diferentes programas que mantenemos”.



A pesar del difícil panorama colombiano, Ramón Leal, director ejecutivo Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – Asocars, asegura que en Colombia hay un panorama de oportunidad por la apuesta ambiental que tiene el Gobierno nacional.



“Este gobierno está hablando de ambiente, de seguir la constitución, de regionalización, de participación y cuando analizamos, eso es lo que representamos nosotros corporaciones autónomas regionales de origen constitucional, estamos en la región, conocemos el territorio, nuestros procesos son participativos. En ese contexto considero que tenemos una gran oportunidad de desarrollar lo que queremos hacer”, comenta.

Más contenido de Colombia

- Hombre le fracturó un dedo a azafata durante aterrizaje en El Dorado de Bogotá



- Accidente de avión revive discusión sobre traslado del Olaya Herrera en Medellín



- El 'Triángulo de las Bermudas' antioqueño, el punto donde hay desapariciones



​CALI​