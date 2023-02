La tragedia que se vive en Turquía por cuenta de los movimientos telúricos que se han presentado desde la madrugada del lunes 6 de febrero le ha hecho pasar momentos difíciles a deportistas, entre ellas, la futbolista caleña Farlyn Fernanda Caicedo, que juega en la liga femenina de ese país.



Recuerda la deportista que milita en el Gaziantep Algspor Kulülubü que en el momento del sismo se encontraba en un bus debido a que el equipo regresaba de Hakkari (oriente de Turquía) rumbo a su provincia, Gaziantep (cerca a la frontera con Siria, país que también resultó afectado por el sismo).



El ambiente era grato, puesto que el club había goleado en condición de visitante 0-3 al Hakkari Gücü y uno de los tantos fue marcado por la delantera caleña que militó en Orsomarso, América de Cali y Deportivo Cali.

“Veníamos en auto ya que no hay vuelos por el clima, íbamos de regreso cuando nos enteramos de lo sucedido, gracias a Dios yo no estaba en la provincia cuando sucedido. Cuando llegamos en la tarde se sintieron réplicas del sismo, pero no pasó a mayores”, relata la futbolista.



Cuenta que desde que llegaron a la provincia (Gaziantep) permanecieron en el autobús por mucho rato por cuestiones de seguridad.



“Estamos en un lugar sin edificios debido a los derrumbes que se han presentado, y estoy a la espera de lo que suceda”, agrega la futbolista caleña.



De la ciudad en la que reside no ha podido ver la magnitud del desastre, debido a que están a las afueras, en una zona segura, sin embargo, por redes se ha enterado de algunas afectaciones, incluso, se enteró que era una de las ciudades más afectadas.



Allegados y personas cercanas le recomendaron: “Estar con el equipo, y en caso de alguna emergencia mayor comunicarme con el Consulado”.



Farlyn, quien se incorporó al club turco desde el 7 de enero del presente año, está a la espera de que todo tenga un mejor desarrollo.

JOSÉ ANTONIO MINOTTA HURTADO

CALI