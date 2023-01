El abogado Jeison Stiven Ruiz, hijo del exministro de Justicia, salió ileso de un incidente confuso durante la noche del martes 24 de enero cuando se desplazaba en un vehículo.



El carro quedó con seis impactos, en ambos costados. Autoridades no han verificado si fue atentado, intento de atraco u otros móviles.



Wilson Ruiz, exministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque y ahora aspirante a la Alcaldía de Cali, dijo que su hijo Jeison Stiven Ruiz salió de su trabajo en la Fiscalía en el centro de Cali y estaba en el el sur de la ciudad.



"Me dice que iba camino a su casa, a las 10:30 de la noche del martes 24 de enero. Vienen unos individuos, llegando a su casa, los cuales intentaron parar el vehículo, pero como no les atienden empiezan a disparar contra el carro en que mi hijo viajaba en la parte delantera", contó el exministro Ruiz.



Foto del vehículo del hijo de Wilson Ruiz Foto: Aldemar Domínguez

El político, de origen conservador, anotó que el vehículo recibió seis impactos. "Por supuesto, él tiene esquema de seguridad por el nivel de riesgo que representamos. Les quiero decir que nos quieren generar la misma reacción de miedo que le han aplicado a los ciudadanos en Cali".



El Exministro amplió: "Intentaron hacerle daño a lo que uno más quiere en la vida como es su familia o sus hijos. Y lograron el efecto contrario, ahora más que nunca todas mis fuerzas van a estar encaminadas a arrebatarles la ciudad a quienes nos la están violentando".



Ruiz dijo que "mi vida ha sido de lucha contra las adversidades, superando las dificultades. Frente a este ataque vil y rastrero, quiero decirle al país que no es la primera vez que se presenta. Ya son tres antecedentes en menos de un año"



Contó que a su hijo hace menos de un año venía del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira le sucedió un caso parecido, como está registrado ante la Fiscalía.

"En mi caso, el 12 de noviembre también hubo un enfrentamiento entre escoltas de la Unidad de Protección Nacional (UNP) con unos presuntos sicarios o delincuentes en unas motos. Y anoche le pasó esto a Yeison. Obviamente, él está preocupado por su seguridad, pero seguiremos luchando por la ciudad de Cali", dijo.



El abogado Ruiz afirmó que "como ministro de Justicia jamás me tembló la mano para poder combatir de frente la delincuencia y narcotráfico. Tampoco nos tembló la mano para extraditar a decenas de delincuentes hacia otros países. Y si lo que pretenden es amedrantarnos, aquí nos vamos a quedar con mayor contundencia y fuerza para devolverle la ciudad a los caleños de bien".



Sobre los móviles, Ruiz apuntó: "Siempre esperamos que las autoridades investiguen, que miren lo que está pasando. Pero me preocupa porque en el lugar donde él iba en la parte delantera registrado dos impactos. Ojalá sea un intento de hurto y no un atentado contra la vida de mi hijo".

