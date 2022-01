El regreso de la Feria de Cali a los barrios y calles de la ciudad en diciembre del 2021 arrojó cifras alentadoras que llenan de esperanza la reactivación económica caleña, fuertemente golpeada por la pandemia y el estallido social.



Así lo considera el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, al ponderar como “positivo” el balance de la edición 64 del certamen ferial que dejó para el municipio cera de 400 mil millones de pesos.



(Le puede interesar: Policía debió intervenir por tropel en verbena del oriente de Cali)

Para el directivo de la corporación, la Feria de Cali es un “excelente negocio para la ciudad”.



Estudios anteriores adelantados por el Departamento de Economía de la Universidad Javeriana habían mostrado como el certamen ferial irrigaba a la economía de la ciudad alrededor de 400.000 millones de pesos, y “aunque aún no tenemos los estudios de este año, podemos decir que en términos económicos la Feria de Cali 2021 fue exitosa, porque generó mucho empleo”.



Bajo el lema ‘Alegría que inspira’, la Feria de Cali contó con un diseño especial en el que trabajó aspectos como la inclusión, salud pública y entretenimiento, que le permitió tener un evento no solo atractivo para los mismos caleños, también para los turistas y visitantes nacionales y extranjeros que dejaron réditos en diferentes sectores de la ciudad.

Reactivación económica

Se calcula que la edición 64 de la Feria de Cali contó con más de 120 eventos autorizados por la Alcaldía, de los cuales 63 fueron de Corfecali, y de ellos, el 95 por ciento fueron con entrada libre. La empresa privada organizó cerca de 57 eventos.



El gerente de Corfecali explica que todos los eventos requirieron de los servicios de logística, seguridad, alquiler de equipo, lo que generó empleo, teniendo en cuenta que también se necesitó alimentación, transporte y alojamiento.



“La Feria lo que hizo fue beneficiar a la sociedad porque permitió reactivar toda la cadena de las industrias creativas, que estaba paralizado desde hace dos años por culpa de la pandemia”, destacó Cortés Buitrago.



(Lea también: Frenesí de rumberos y lluvia de espuma en la verbena de Cali)



Según la corporación, durante los seis días de feria se generaron 20 mil empleos formales e informales, de los cuales 10 mil fueron para artistas.



Otro de los sectores beneficiados de la Feria fue el sector hotelero.



Aunque la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, había proyectado para temporada ferial un 70 por ciento de ocupación, las autoridades caleñas registraron un 90 por ciento, debido al elevado número de visitantes que arribaron a la ciudad.



Según la Alcaldía, habrían superado los 20 mil que se tenían previstos inicialmente.

Inclusión, una de las grandes apuestas de la Feria de Cali

A través de un diseño incluyente, Corfecali presentó una feria que contó con actividades para todo tipo de público y poblaciones.



Una de ellas fue Ciudad Alegría, un complejo de ciencia y entretenimiento para los niños y sus familias.



Este espacio estuvo ubicado en el lote del antiguo Club San Fernando, donde se ubicó la Carpa de Melquiades, lugar en el que los visitantes pudieron conocer experimentos de ciencias básicas, y shows musicales, de danzas y teatro.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en Ciudad Alegría, que contiene espacios como la Carpa de Melquiades. Foto: Juan Pablo Rueda Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en Ciudad Alegría, que contiene espacios como la Carpa de Melquiades. Foto: Juan Pablo Rueda

La coordinadora artística de Ciudad Alegría, Vicky Moreno, contó que era la primera vez que se hacía este evento que contó con presentaciones musicales como la del maestro Jairo Ojeda (impulsor de la música infantil en Latinoamérica), Anabelle (ganadora de La Voz Kids) y el cantante caleño Mauro Castillo, así como la del espectáculo ‘La banda de Willy’.



(Además: Video: mujer se cayó de un carro durante desfile de la Feria de Cali)



Para la coordinadora fue “la alegría de ver a los jóvenes acercarse al mundo de la ciencia a través de la carpa Melquiades de la Universidad Del Valle, y El túnel Sensorial, por parte del Instituto para niños, Ciegos y Sordos, que permitió experimentar esas sensaciones que nos hacen aprender que podemos agudizar nuestros sentidos.



“Fue un espacio que permitió reafirmar que uno de los valores principales para la vida es la familia”, resaltó Moreno Vela.



De igual manera se realizó Cali Incluyente, un espacio que contó con artistas y emprendedores de diferentes poblaciones y géneros musicales.



La inclusión también estuvo presente en el Salsódromo y el Carnaval del Cali Viejo, que contaron con artistas Lgbtiq+.

Una de las novedades de la Feria de Cali fueron las Fiestas de mi pueblo, un carnaval lleno de arte, colorido y música, que mostró las diferentes expresiones culturales del Valle del Cauca Foto: Juan Pablo Rueda Bailarinas que volaron por los cielos a través de movimientos acrobáticos, causaron asombro entre los asistentes al Salsódromo de la Feria de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Diferentes disciplinas deportivas fueron protagonistas en la Feria Deportiva de Cali. Foto: Alcaldía de Cali La Gran Verbena Salsera del oriente de Cali, una de las más concurridas. Foto: Alcaldía de Cali

Para la secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, fue “una experiencia muy bonita para ser la primera vez que hacemos una feria de inclusión dentro de la Feria de Cali”.



Y agregó: “Estuvimos con diferentes poblaciones como las juventudes, afro, mujeres, indígenas y lgbtiq+”.



(Lea también: Niche dice que no lo contrataron para Feria 'porque no valoran lo propio')



La diversidad también fue una de las apuestas de la Feria de Cali. Así se expresó en eventos dedicados a géneros musicales como el blues, jazz, hip hop, rock, música andina y electrónica. También emplearon escenarios alternativos como la Loma de la Cruz y la Plazoleta Jairo Varela.



Sin lugar a dudas uno de los eventos que tuvo gran acogida fue la Gran Verbena del Salsera del Oriente, que contó con artistas de gran calidad.



“Había mucho temor si después del estallido social la Feria sería un espacio de confrontación y de radicalización, y no pasó absolutamente nada. Lo que ha tenido la Feria es un laboratorio social maravilloso y la gente estuvo feliz”, concluyó el gerente de Corfecali sobre el regreso de la Feria de Cali a los presencial.

Más contenido de Colombia

- El país se desordena y la variante ómicron avanza



- Pasto se prepara para vivir otro carnaval atípico por el covid-19



- A 9,5 millones de botellas saltan las ventas de Licorera del Valle en 2021



- Declaran alerta roja hospitalaria por más covid en Cali y Valle



CALI​