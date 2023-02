El exjugador Jaime Córdoba, quien fue capitán del América, siendo campeón de la liga colombiana en 2008-II, está en un litigio con su expareja, Viviana García, situación que el exfutbolista llevó a su red social en Instagram.

“Es difícil esta situación, le dije a Viviana que hiciera algo público si creía que yo le iba a hacer algo. La verdad es que a ella ni a su familia soy capaz de hacerle daño”, se lee en la cuenta.



Dijo, además: “La gente que me conoce sabe que nunca le he tocado un pelo, muchas veces comprobé cosas y nunca hice nada. Económicamente no le puedo brindar lo mismo de antes, entonces por eso sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo” añadió.



Escobar también se confiesa sobre problemas con el licor. "No lo he podido dejar como quisiera, pero la verdad es que ella quiere estar con otro y hay que dejarla”.



Córdoba falló uno de los penaltis con los que América descendió en el repechaje con Patriotas, en 2012, y su carrera no volvió a ser la misma: la rumba y los excesos lo hicieron caer en el alcohol y todo se fue abajo.



Pasó por Junior, Nacional, Pasto, Cúcuta, Cortuluá, Once Caldas y hasta el 2019 intentó volver, jugando para el Quindío, pero renunció al equipo de Armenia señalando que tenía “problemas de tipo personal y familiar”.



De sus problemas nadie quiso saber, pues Córdoba no generaba noticias, ya no era figura y el fútbol olvida rápidamente a esas promesas fracasadas.



Sin embargo, la esposa de Jaime Córdoba sacó a relucir cuáles eran esos problemas familiares, dejando ver que era víctima de abuso psicológico, humillaciones y amenazas, de parte del exfutbolista.



Vivian García relató el supuesto trato de Jaime Córdoba, con quien tuvo una relación de 16 años y dos hijos. Ella aseguró que conoció al hombre violento que había detrás del futbolista.

El relato de la ex del exfutbolista Jaime Córdoba

“Hoy decido contar mi historia. En mi sumisión permití infidelidades, rechazo, humillaciones, palabras y tratos que pasaban pero quedaban clavadas en el alma. No estoy acá para quejarme, porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta que nos hundíamos más”, escribió la pareja de Córdoba, como lo informó Futbolred.



En varios videos describe su situación con el exjugador del América, adjuntando pruebas de las llamadas intimidantes, amenazas y hasta promesas de cambio, exponiéndose como una persona con problemas que no quería dejar ir a la madre de sus hijos.



“He sido víctima de abuso y maltrato psicológico. Hasta llegar al punto de estar hospitalizada por querer separarme de él. Cuando le dije que no quería vivir más con él, se enloquece y me empieza a amenazar, a decirme que me va a dejar sin pelo, que me va a echar ácido en la cara o que me va a dar puñaladas”, confesó Vivian.



“Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba, pero trato de estar estable por mis hijos, que son los que han tenido que sufrir todo esto”, añadió.



La señora también escribió: “Me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó (pagó cirugía de senos). Que me va a dejar calva, que va a destruirme el rostro”.



Vivian García está en Ciudad de Panamá. Dijo que el miedo la hizo huir del país.



“Basta con esta obsesión, que daña a mis hijos, a mí y a mi familia. Dice que me perdona, según él, todo lo que le he hecho si vuelvo a Cali con él. Yo no quiero callar más. No más abuso no aguanto más!!”.



