Lo que se sabe sobre la salud del futbolista Jair Palacios

El futbolista caleño Jair Palacios no estaría en delicado estado de salud, como se había afirmado de manera inicial a través de redes sociales. Su familia publicó un comunicado en el que asegura que el deportista, que jugó en equipos como Millonarios y Bucaramanga, mejora su salud.

“Gracias a Dios Jair goza de buena salud, está fuera de peligro y ha venido evolucionando de muy buena manera”, empieza aclarando la familia del deportista en el comunicado en el que no detalló el tipo de percance sufrido por el exfutbolista.



(También le puede interesar: Cali seguirá con pico y cédula, toque de queda y ley seca hasta enero)



“Agradecemos NO realizar especulaciones sobre su estado de salud, ya que, como lo mencionamos anteriormente, él se encuentra fuera de peligro”, agregó la publicación, en la que también agradecen las expresiones “de cariño y solidaridad” con el deportista.



(Lea también: Domingo, toque de queda desde 8 p. m. en Valle por partido de América)



Las alarmas se prendieron cuando a través de redes sociales, cuando Santiago Mosquera publicó en su cuenta de Instagram su preocupación por el estado de Jair.



"Oren por mi hermanito Jair Palacios, los hinchas, todo el mundo. No pregunten, solo oren por su salud", expresó Mosquera, exjugador de Millonarios y que actualmente juega en el Pachuca, de México.

Comunicado de prensa de la familia de Jair Palacios Foto: Archivo particular

El reconocido periodista Carlos Arturo Arango había expresado su preocupación por Jair Palacios, quien estaría recluido en una clínica al sur de la ciudad, al parecer, por una posible fractura en el coxis, “tras sufrir un percance muy complejo”.



CALI