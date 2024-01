Jimmy Dranguet responde a a concejal que critica posibilidad de que Ospina sea ministro

En los últimos días, ante la crisis desatada por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla del 2027, por parte de Panam Sports ante el incumplimiento de los pagos para el desarrollo de las justas, se rumora sobre la posible llegada de Jorge Iván Ospina al ministerio del Deporte.



La sola insinuación causó polémica en diversos sectores de la ciudad que criticaron la posibilidad de que el exmandatario caleño asuma esa cartera ministerial, pese a las investigaciones que tiene en curso.



Una de las que criticó esta posibilidad fue la concejal Ana Erazo, quien considera “una gran desgracia para el pueblo caleño” que el exmandatario llegara al Gobierno Nacional.

Exalcalde Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

“Sería un golpe muy duro para el pueblo caleño que apoya el Pacto Histórico.”, publicó la edil en su cuenta de X.



El exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, reaccionó a la publicación de Erazo y en un hilo de ocho mensajes le contestó a la concejal.



“No puede ser una desgracia para los caleños contar con un hijo de Cali en el gobierno nacional, por el contrario sería la oportunidad de afianzar a Cali como Ciudad Deportiva y mantener ese reconocimiento internacional”, expresó en su primer mensaje.



Luego destacó que el exmandatario “ha hecho innumerables esfuerzos por darle el título a Cali como la capital deportiva de Latinoamérica. Bajo sus mandatos se han celebrado importantes certámenes de verdadera talla mundial, solo por nombrar algunos: Juegos Nacionales 2008, Campeonato Sudamericano de Voleibol 2009, Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2009, Panamericano de Acuatlón, y Triatlón 2009”.

Cali fue la casa de los Panamericanos Junior Foto: EFE

También añadió la realización del Campeonato Mundial de Paraciclismo 2010, la FIFA World Cup Sub 20 en 2011, Juegos Panamericanos Junior 2021, Campeonato Mundial de Natación con Aletas 2022, Conmebol Copa América Femenina 2022, entre otros eventos.



De igual manera, recalcó que bajo su liderazgo: “se logró consolidar a Cali como la casa de la Selección Colombia Femenina, supo aprovechar las bondades de esto para traerle el mayor beneficio a la ciudad”.



Por último, reflexionó: “Que las diferencias ideológicas no nos nublen de la oportunidad de que el país cuente con un ministro que ha dado progreso en un sector importante, que no nos nuble de la oportunidad para esta región de tener un mandatario deportivo que conozca las bondades del Valle del Cauca y de Cali en materia deportiva”.

