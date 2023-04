El nombre del alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, dio mucho de qué hablar después de que se conocieran una serie de videos en los que protagonizó un gran escándalo.



En estos se podía observar como bailaba semidesnudo sobre la silla de una discoteca. Sin camisa y mostrando parte de su entrepierna, los clipeos causaron gran revuelo en redes sociales.

(En contexto: Alcalde exhibicionista: dueño de discoteca desmiente venta de licor adulterado).



De acuerdo con versiones posteriores a los hechos, que al parecer ocurrieron el pasado 9 de abril, Mejía se habría intoxicado con escopolamina y alcohol adulterado durante su estadía en el bar.



Frente a esto, rápidamente el dueño del establecimiento salió a desmentir dicha versión y sostuvo que tiene la documentación sobre el licor que comercializa.

#ReporteEntérateCali Propietario de la discoteca donde el alcalde de Calima, Darien protagonizó una bochornosa situación. Deja claro que tiene todas las facturas del licor donde demostraría la legalidad del mismo. Pregunta por que solo el tuvo efectos si toda la mesa estaba bebió pic.twitter.com/Kqmj4g2q8l — Entérate Cali (@EnterateCali) April 11, 2023

No obstante, en las últimas horas el abogado Armando Escobar, representante del alcalde, aseguró que se detectó la presencia de un psicoactivo en la orina del mandatario durante una prueba de toxicología.



Según lo informó la cadena radial W Radio, el hombre señaló que "en el tamizaje de abuso de drogas en orina se infiere que dio positivo para la benzodiacepina metabólicos, que es una sustancia altamente peligrosa que generalmente es utilizada en la elaboración o en asocio con la escopolamina y esto con el objetivo de que la víctima no genere reacciones violentas y por el contrario fácilmente pueda ser sometida”.



Sin embargo, pese a la versión del abogado del mandatario aún no se conoce el parte médico.

(Siga leyendo: ¿Escopolaminado? Alcalde aparece en clínica tras desvestirse en discoteca).

Alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Foto: Toma de video

Por otro lado, la pareja del alcalde de Calima, Érika Soto, le afirmó a Caracol Radio que el dueño de la discoteca al parecer lo había invitado algunos tragos, tras esto se sintió mal y luego perdió la memoria.



"Le colocaron una sustancia, lo cual le ocasionó cambios en su personalidad. En este momento todo el mundo lo está atacando porque él ni siquiera puede hablar bien", explicó.

Hasta el momento el mandatario sigue bajo observación médica.

