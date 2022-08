Después de las retractaciones de cuatro personas, entre ellas la cantante Marbelle, el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Julián Quintana, también admitió que no tiene pruebas de lo dicho.



El caso de Miguel Polo será definido ante la Corte Suprema.

En la campaña a la Presidencia, la entonces candidata por el Pacto Histórico, Francia Márquez, recibió comentarios y acusaciones de personas vinculadas, en su mayoria, con otras propuestas políticas al primer cargo de Colombia.

Márquez, con el apoderado Carlos Hernán Escobar, acudió ante la justicia para que se retiraran injurias en su contra.



Durante el proceso electoral, los dardos llegaron desde las redes sociales de Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle; el concejal de Bogotá, por Centro Democrático, Humberto Amín; el excongresista Gabriel Vallejo; la tiktoker Ornela Cabezas; y el abogado Julián Quintana.



En la noche de este lunes 22 de agosto, Quintana escribió: "@FiscaliaCol. Aclaro de forma voluntaria, según los parámetros del artículo 225 de la ley 599 de 2000 y pretensión de querellante: No es cierto, ni me consta que la Dra Márquez sea la candidata del Eln".



Vallejo fue el primero en asumir la retractación en uno de los casos. El 19 de julio, un mes después de ser elegido Gustavo Petro como Presidente y Márquez como Vicepresidenta, Ornella Cabezas se retractó de haber dicho que era hija de la entonces candidata.



"Me retracto de dicho video, no soy la hija de la señora Francia Márquez, y me retracto de todo lo que en el video contiene. Cabe señalar que este video se hace en cumplimiento a lo acordado en la audiencia de conciliación dentro de la investigación penal iniciada por dichas publicaciones", escribió Cabezas en su cuenta el 18 de julio.



El 18 de agosto, Marbelle retiró las palabras contra Márquez, así: "De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

"Luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaro como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el Eln", fue, por su parte, el mensaje del concejal Amín.



El proceso sigue contra del ahora congresista Miguel Polo, cercano al Centro Democrático. Su expediente pasó a la Sala de Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que lo citó para el viernes 26 de agosto.



El abogado Escobar explicó que el caso pasó a la Corte ante la declaratoria de elección de Polo, como representante en la curul afro de la Cámara.

