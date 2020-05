Evalúan daños ambientales por caída de un carro en humedal de Cali

Profesionales del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) informaron que estuvieron en el humedal Panamericano, en el kilómetro 3, en la vía entre Cali y Jamundí, donde inspeccionaron los posibles daños ecosistémicos fueron causados por la caída de un vehículo en la noche del viernes, 8 de mayo.

El Cuerpo de Bomberos informó que cuando acudieron al sitio a sacar el carro, no había nadie adentro. Por eso no se reportaron heridos o víctimas fatales.



De acuerdo con el director de la autoridad ambiental caleña, Carlos Eduardo Calderón, el primer reporte de los biólogos del Dagma no evidencia afectaciones en el espejo de agua y los únicos daños evidentes fueron los causados a estructuras físicas que hacen parte del amoblamiento urbano.

El funcionario dijo que los humedales son ecosistemas de gran valor natural que se caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos, como la regulación del clima y el agua, además de realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos; sin olvidar su importante papel en la conservación de la biodiversidad.



Calderón añadió que en las próximas semanas, biólogos del Dagma realizarán revisiones especiales a los humedales La Babilla y Panamericano, con el propósito de descartar afectaciones al equilibrio natural de estos lugares, afectados en los últimos días por la caída de vehículos.



"Las actividades de revisión de estos ecosistemas se enmarcan en las labores misionales de inspección, vigilancia y control que realiza la entidad en toda la oferta ambiental de la ciudad, dentro del plan de contingencia, implementado por la Alcaldía de Cali para la mitigación de los efectos del coronavirus", informó Calderón.



No es el primer vehículo que cae en un humedal. El pasado 30 de abril, otro vehículo cayó en el humedal La Babilla. Allí tampoco hubo reporte de heridos. El conductor de ese entonces dijo a las autoridades de Movilidad de Cali que habría tratado de esquivar a un motociclista y perdió el control del carro, por lo que termino en la mitad del humedal, conocido también como lago de la babilla.



CALI