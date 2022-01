Para el próximo viernes está programada la eutanasia del caleño Víctor Escobar Prado, de 60 años.



Esta será la primera eutanasia que se le practicará a un paciente no terminal del que se tenga confirmación en Colombia.

"Ya está todo en pie", le dijo este lunes a este diario, el abogado Luis Carlos Giraldo, quien ha representado a Escobar en su lucha por morir dignamente durante los dos últimos años.



La eutanasia se realizará en una IPS de la capital del Valle del Cauca, luego de que Coomeva EPS finalmente le diera vía libre al procedimiento tras una intensa batalla jurídica de Escobar y su abogado.



El 27 de junio pasado, a Escobar se le negó el derecho porque la junta médica de su EPS determinó que no estaba en fase terminal.



Fue entonces cuando se dio el giro de la Corte Constitucional, que un mes después amplió el derecho fundamental a morir dignamente a aquellos pacientes que padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir, que ya no es requisito ser paciente terminal para solicitar la eutanasia en Colombia como había dispuesto la misma Corte en fallo de 1997.



Tras la decisión, Escobar y Giraldo volvieron a solicitar el procedimiento el 3 de septiembre, pero cuando acudió a un centro de especialistas, la médica que lo atendió le dijo que no tenía conocimiento de cómo proceder en ese caso.



El abogado volvió a insistir, interpusieron una tutela y el 3 octubre pasado el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenó la eutanasia, pero una semana después un comité científico de la clínica Imbanaco, de Cali, le negó el procedimiento porque según ellos no era un “paciente degenerativo”.



No se rindieron, apelaron. El Tribunal Superior de Cali, aunque dejó en firme el fallo del juzgado, declaró la nulidad de la sentencia por un error judicial, y tuvieron que empezar el proceso judicial de cero.



Hace un mes, Escobar, el abogado Giraldo y un comité científico de la EPS Coomeva acordaron que la eutanasia será el 7 de enero del 2022 a las 7 de la noche, como es el deseo del paciente.



Padece múltiples enfermedades

Hace dos años, a través de la cuenta de twitter @eutanasia16, Escobar y su esposa Diana, quien no lo desampara nunca, contaron el día a día de este hombre que ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV), en el 2007 y el 2008, y tiene limitaciones en su movilidad.



Como consecuencia de los ACV, Escobar padece hemiparesia izquierda (condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo), pero hace cuatro años le sobrevino una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) pulmonar, que lo ha postrado. Además tiene diabetes e hipertensión.



En su historia clínica figuran también una trombosis (un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo), tiene el lado derecho del corazón de mayor tamaño y ha pasado por cuatro cirugías en la columna debido a un grave accidente de tránsito que tuvo.



Ha relatado que sus días son de sufrimiento y dolores, que expulsa sangre por sus pulmones, la orina y sus heces y hasta perdió la memoria.



“Tuve que hacer terapias de reconocimiento con fotos, para volver a conocer a mi familia; aprender a comer, aprender a leer, mejor dicho, quedé como un niño pequeño. Hace cuatro años me apareció el problema de los pulmones, el Epoc, problemas del corazón, la presión pulmonar alta fibrosis pulmonar”, le dijo a este medio.

