Hallan cabeza degollada en plaza de mercado de la Unión, Valle

Autoridades La Unión (Valle del Cauca) reportaron en la tarde de este jueves el hallazgo de una cabeza degollada frente a la plaza de mercado del municipio. El hallazgo se produjo luego de que varias personas denunciaran la presencia de 'algo extraño' en los alrededores del lugar.

En las diligencias preliminares de ley se determinó que el cráneo pertenecería a un un adolescente de unos 17 años al que conocidos de la zona apodaban como 'Chinga'. Sin embargo, aún no se han encontrado las otras partes del cuerpo del menor de edad.



El teniente Alexis Ospina, comandante del Distrito de Policía de La Unión, dijo que los primeros informes señalan que la cabeza fue arrojada solo unos minutos antes al sitio donde fue encontrada.



"Por el momento se conoce que el menor estuvo con un pariente hasta as 9:00 a.m. del jueves, pero que él se fue luego con un amigo", dijo el oficial. Anotó que el municipio venía en calma y se había desmantelado una banda que manejaba el microtráfico.

Por el momento, un grupo del Servicio de Inteligencia Judicial (Sijín) de la Policía, emprende todas las pesquisas para clarificar este caso que tiene conmocionado al municipio vallecaucano.





