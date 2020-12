Estudio de ivermectina en Cali no valida uso masivo contra covid-19 

De acuerdo con la investigacion del Ceip, no hay evidencia suficiente que lleve a recomendar el uso generalizado para el tratamiento de personas con síntomas leves de covid en los primeros días de la enfermedad.



Los resultados se conocen cuando avanzan los procesos para la implementación de vacunas producidas en distintos laboratorios en el mundo.​

En junio pasado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien es médico, anunció el propósito de un estudio para el uso de Ivermectina en pacientes covid-19 teniendo en cuenta los resultados en países como Ecuador (Guayaquil) y Perú.



La declaración levantó polémica en sectores políticos y sociales. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) señaló que no existía un estudio que avalara los resultados de esa droga.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, el apoyo en el uso del medicamento a partir de criterios del Comité de Expertos en Salud del Valle (Copesa), conformado por el sector académico y expertos de salud de instituciones hospitalarias públicas y privadas de la región.

Ospina sostiene que el medicamento no evita el contagio, pero se plantea que reduce las posibilidades de que el virus se multiplique y el paciente vaya a dar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Anotó que se trata de un medicamento que está libre de patente y lleva 40 años en el mercado.



En julio siguiente el Invima autorizó el primer ensayo con el fármaco. La misión fue encomendada al Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (Ceip) en Cali, bajo la dirección científica del doctor Eduardo López. La mira era evaluar la capacidad de la Ivermectina en evitar el progreso de la enfermedad.

En medio de la pandemia y la polémica, no resultó sencillo conseguir a los 400 pacientes del estudio y que debían estar en la fase temprana de la enfermedad, es decir, con pocos días tras el diagnóstico positivo. A la mitad se les suministraría la Ivermectina y a la otra mitad un placebo, sin que ellos supieran qué habían recibido.



En el hospital geriátrico San Miguel en Cali se asegura que ese medicamento ayudó al alivio de 59 de los abuelos allí contagiados.

El Ceip informó que el estudio se cumplió al proporcionar dosis de 1,5 gotas por kilo del paciente, durante cinco días. En el análisis se encontró que no se presentó ninguna diferencia significativa en el número de días en el que las personas tuvieron síntomas.



Los pacientes disminuyeron lentamente sus síntomas durante 11 ó 12 días y las reacciones fueron similares para las 200 personas a las que se les dio placebo y las otras 200 con la dosis de ivermectina.



El doctor López dijo que el estudio se enfocó en dilucidar un interrogante clave sobre si la ivermectina reducía el número de días en el que las personas tienen síntomas.



En el análisis no se apreció una diferencia notoria en el estado de unos y otros pacientes. Es decir, no hubo un resultado significativo en lo estadístico y lo clínico.



Pero la entidad advierte que no se puede ser tan concluyente ni radical frente a este medicamento. De hecho, otros estudios avanzan con diferentes dosis y esquemas en varias partes del mundo.

Por el momento, el estudio local no encuentra suficiente evidencia para recomendar el uso generalizado en los primeros días de la enfermedad.



En noviembre el Ceip fue incluido por la empresa Johnson & Johnson en los estudios de una vacuna en la fase III.